樂天女神拍廣告「只和女替身對戲」！男主角全程站旁邊 畫面超奇妙

▲樂天女孩嘎琳被時報周刊CTWANT直擊現身新北市三重區忠孝碼頭拍廣告。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



中職樂天桃猿啦啦隊人氣女神胡佳琳（嘎琳），日前被時報周刊CTWANT直擊和男星黃信赫「一起」拍攝廣告，雖然兩人分飾男女主角，但男主角黃信赫卻是被晾在一旁，嘎琳全程只和與黃信赫身穿同樣衣服的女替身對戲拍攝，兩人可說幾乎是完全零互動，成了廣告拍攝的意外插曲。

▲不知劇情為何，只見嘎琳接了電話大喊了一聲：「不！」接著就在河邊小跑步起來，來來回回拍了一小時才完成。（圖／本刊攝影組）



▲廣告男主角黃信赫雖與嘎琳「一起」拍攝廣告，但在拍攝現場卻只有他一人演著獨角戲。（圖／本刊攝影組）



6月27日清晨6點多，嘎琳現身新北市三重區忠孝碼頭進行拍攝工作，接了電話的她大喊了一聲：「不！」接著就在河邊用修長大腿小跑步了起來，過程中來來回回拍了好幾次，差不多一個小時才終於完成拍攝。雖然時間是一大清早，但依舊是陽光猛烈，拍攝空檔時，隨侍在旁的工作人員便趕緊衝到嘎琳身邊幫女神撐傘遮陽，就怕不小心曬黑了幾階不連戲。

▲換嘎琳上場時僅與和男主角身穿同樣衣服的女替身對戲拍攝，黃信赫在一旁看著沒事幹。（圖／本刊攝影組）



▲黃信赫全程與嘎琳保持距離也零互動，這樣合拍廣告的方式相當奇妙。（圖／本刊攝影組）



早上7點多，廣告男主角黃信赫到達拍攝現場，劇組也轉換場景到樹蔭下拍攝，他稍微補妝後便到野餐墊上，一人自顧自地演起獨角戲進行拍攝工作。半小時之後，換上嘎琳拍攝，只是男主角突然換成一名與黃信赫髮型相似穿著相同衣著的女替身，兩位女子兩人在野餐墊上有說有笑，互動如情侶般甜甜蜜蜜，而黃信赫則是在一旁休息，畫面意外有趣。

▲結束河濱的拍攝工作之後，黃信赫與嘎琳各自帶開前往下一拍攝點。（圖／本刊攝影組）



▲到了平溪的望古車站，拍攝內容同樣是嘎琳拿著手機跑步。（圖／本刊攝影組）



結束河濱的拍攝工作之後，一行人分乘兩部車前往平溪的望古車站。拍攝內容一樣是嘎琳拿著手機跑步，黃信赫同樣也在場，但嘎、黃兩人依舊保持安全距離零互動，就連導演也是分開與兩人講述拍攝細節，分開拍攝，只要嘎琳需要與男生有對手戲時，與黃信赫穿著同樣衣服的女替身就會立即頂替上陣，也算蔚為奇觀。

▲嘎琳與黃信赫兩人依舊是井水不犯河水零互動，就連導演也是分開與兩人講述拍攝細節。（圖／本刊攝影組）



