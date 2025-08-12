一場手術救回戀情！愛紗分手圈外男友又復合…身心崩潰他不捨陪伴

▲愛紗（右）和圈外男友「藍寶男」（左）才剛爆出分手，就又因對方的溫情守護而復合。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

來台發展24年的日籍藝人愛紗（千田愛紗），除了拿到永久居留證，感情也歷經考驗更為堅定，她和被稱為「藍寶男」的圈外男友交往4年，今年卻因對婚姻看法不同一度分手。但近期因子宮肌瘤動手術的她，被男友呵護至極，感動之下於是復合，兩個人認定了彼此，本刊也直擊藍寶男為她奔波的畫面。

有過一段婚姻的愛紗，離婚後專注的愛自己，但4年前出現了溫情守護她的圈外男友「藍寶男」，她雖再度投入感情中，但對於新戀情始終保持低調和神祕，僅對媒體說「很滿意」。不料日前卻傳出她已結束這段感情，本刊細細探察，才發現更曲折的故事。

▲愛紗（右）和麻衣（左）從女團Sunday Girls出道，24年的姐妹情相當堅定。（圖／翻攝自愛紗YouTube）

一度感情卡關 退回朋友

8月2日下午4點，本刊直擊藍寶男開車從愛紗家的停車場駛出，一路開去超商購物、又去汽車美容中心關心愛車的傷痕，到了晚上將近9點，才又返回愛紗住處。這天藍寶男穿著黑色T恤和黑色短褲，竟和他4年前和愛紗約會首度被直擊的打扮相同，惜福愛物的程度，如同他念舊的個性。

▲愛紗的男友在她手術休養期間，出門為她採買。（圖／鏡週刊提供）

只是從藍寶男的行跡來看，與他和愛紗分手的傳聞不同，原來愛紗和男友的確在今年分手，分開的原因是男方想要結婚生子，愛紗卻想保持現狀就好，畢竟有過前一段婚姻的風浪，實在不想再重蹈覆轍，在不想耽誤男友時間之下，講好了退回朋友階段。

只是愛紗歷經情同家人般的愛犬過世，7月還因子宮肌瘤動手術，身心都遭受打擊，在手術後期間，都是一個人照顧自己，尤其是術後還得穿著束腹帶等待肚臍傷口癒合，生活上很不方便。「前男友」不忍心也看不下去，又跑回愛紗身邊噓寒問暖、呵護至極，就怕她孤單，愛紗在感動之下，決定兩人繼續走下去。

▲為了陪伴愛犬走完生命最後一程，愛紗延宕自己的子宮肌瘤手術半年，7月才終於開刀。（翻攝自千田愛紗臉書）

三天賣課千萬 忙著數錢

其實愛紗本來預計在春節前後做子宮肌瘤手術，為了陪愛犬Hana走完生命最後一程而延遲，子宮肌瘤也在這段時間從7公分長到12公分，才在7月緊急安排動刀，這段術後休養期間，也是愛紗難得的休息時間。

▲愛紗近年工作多元，曾擔任選秀節目《原子少年》導師。（圖／鏡週刊提供）

在感情與身體狀況之外，愛紗近年來努力投入工作，除了錄製實境節目，也推出日語線上課程，上線3天銷售額就賣破千萬元，據悉，她還打算發行個人單曲，相當忙碌。

▲愛紗的日語線上課程，上線3天銷售額就破千萬元，相當受歡迎。（圖／翻攝自千田愛紗臉書）



