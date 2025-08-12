ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
張芷溪和解趙露思東家！
感情不順？檢視自身「3大地雷」
江蕙開唱倒數1天！身體狀況曝光
一場手術救回戀情！愛紗分手圈外男友又復合…身心崩潰他不捨陪伴

真愛兜圈子／獨家！一場手術救回戀情　愛紗年內分手男友又復合

▲愛紗（右）和圈外男友「藍寶男」（左）才剛爆出分手，就又因對方的溫情守護而復合。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

來台發展24年的日籍藝人愛紗（千田愛紗），除了拿到永久居留證，感情也歷經考驗更為堅定，她和被稱為「藍寶男」的圈外男友交往4年，今年卻因對婚姻看法不同一度分手。但近期因子宮肌瘤動手術的她，被男友呵護至極，感動之下於是復合，兩個人認定了彼此，本刊也直擊藍寶男為她奔波的畫面。

有過一段婚姻的愛紗，離婚後專注的愛自己，但4年前出現了溫情守護她的圈外男友「藍寶男」，她雖再度投入感情中，但對於新戀情始終保持低調和神祕，僅對媒體說「很滿意」。不料日前卻傳出她已結束這段感情，本刊細細探察，才發現更曲折的故事。

真愛兜圈子／獨家！一場手術救回戀情　愛紗年內分手男友又復合

▲愛紗（右）和麻衣（左）從女團Sunday Girls出道，24年的姐妹情相當堅定。（圖／翻攝自愛紗YouTube）

一度感情卡關　退回朋友

8月2日下午4點，本刊直擊藍寶男開車從愛紗家的停車場駛出，一路開去超商購物、又去汽車美容中心關心愛車的傷痕，到了晚上將近9點，才又返回愛紗住處。這天藍寶男穿著黑色T恤和黑色短褲，竟和他4年前和愛紗約會首度被直擊的打扮相同，惜福愛物的程度，如同他念舊的個性。

真愛兜圈子／獨家！一場手術救回戀情　愛紗年內分手男友又復合

▲愛紗的男友在她手術休養期間，出門為她採買。（圖／鏡週刊提供）

只是從藍寶男的行跡來看，與他和愛紗分手的傳聞不同，原來愛紗和男友的確在今年分手，分開的原因是男方想要結婚生子，愛紗卻想保持現狀就好，畢竟有過前一段婚姻的風浪，實在不想再重蹈覆轍，在不想耽誤男友時間之下，講好了退回朋友階段。

只是愛紗歷經情同家人般的愛犬過世，7月還因子宮肌瘤動手術，身心都遭受打擊，在手術後期間，都是一個人照顧自己，尤其是術後還得穿著束腹帶等待肚臍傷口癒合，生活上很不方便。「前男友」不忍心也看不下去，又跑回愛紗身邊噓寒問暖、呵護至極，就怕她孤單，愛紗在感動之下，決定兩人繼續走下去。

真愛兜圈子／獨家！一場手術救回戀情　愛紗年內分手男友又復合

▲為了陪伴愛犬走完生命最後一程，愛紗延宕自己的子宮肌瘤手術半年，7月才終於開刀。（翻攝自千田愛紗臉書）

三天賣課千萬　忙著數錢

其實愛紗本來預計在春節前後做子宮肌瘤手術，為了陪愛犬Hana走完生命最後一程而延遲，子宮肌瘤也在這段時間從7公分長到12公分，才在7月緊急安排動刀，這段術後休養期間，也是愛紗難得的休息時間。

真愛兜圈子／獨家！一場手術救回戀情　愛紗年內分手男友又復合

▲愛紗近年工作多元，曾擔任選秀節目《原子少年》導師。（圖／鏡週刊提供）

在感情與身體狀況之外，愛紗近年來努力投入工作，除了錄製實境節目，也推出日語線上課程，上線3天銷售額就賣破千萬元，據悉，她還打算發行個人單曲，相當忙碌。

真愛兜圈子／獨家！一場手術救回戀情　愛紗年內分手男友又復合

▲愛紗的日語線上課程，上線3天銷售額就破千萬元，相當受歡迎。（圖／翻攝自千田愛紗臉書）


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

11小時前

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

9小時前

家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

9小時前

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

8小時前

快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

2小時前

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

14小時前

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

8/10 18:24

美妝部落客Liz「無名小站起家」36歲離世！　4閨蜜PO最後合照淚崩

美妝部落客Liz「無名小站起家」36歲離世！　4閨蜜PO最後合照淚崩

23小時前

奶奶辭世當大體老師！學霸女星「最後一次擁抱告別」：為您感到驕傲

奶奶辭世當大體老師！學霸女星「最後一次擁抱告別」：為您感到驕傲

17小時前

趙露思喊話公司對質！曝簽約理由「沒想紅」　敗訴恐賠天價違約金

趙露思喊話公司對質！曝簽約理由「沒想紅」　敗訴恐賠天價違約金

7小時前

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著…出境洩戀情！

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著…出境洩戀情！

8/11 06:35

快訊／沈玉琳突發聲揭病況「高強度化療中」！ 　三總轉院台大內幕曝

快訊／沈玉琳突發聲揭病況「高強度化療中」！ 　三總轉院台大內幕曝

13小時前

佐藤健驚喜現身咖啡廳

佐藤健驚喜現身咖啡廳
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死

趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死
趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」

趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD
Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」
「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

【阿嬤嘴硬翻車現場】拒絕換座位→下一秒出糗跌倒！

4分鐘前0

藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照網急：快去看醫生

11分鐘前0

楊千霈術後「失去味覺嗅覺」！　首露面哽咽落淚：出院後反覆發燒

13分鐘前0

零負評女神Kelly消失9個月首發文！　5分鐘湧入500則留言曝近況

52分鐘前22

一場手術救回戀情！愛紗分手圈外男友又復合…身心崩潰他不捨陪伴

1小時前31

接送蔡尚樺是小8歲球星！林秉聖賽後不回家「直奔香閨」關係曝光

2小時前68

快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

7小時前64

趙露思喊話公司對質！曝簽約理由「沒想紅」　敗訴恐賠天價違約金

8小時前64

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

8小時前65

黃牛搶日本寶可夢卡牌「食物隨手亂丟」　史丹利怒轟：垃圾中的垃圾

9小時前41

尹施允揭童年陰影「不准在外叫媽媽」　母親流淚道歉：對不起你

  1. 才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲
    11小時前4430
  2. 掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　
    9小時前4430
  3. 家寧半年沒收入「宣布新身分」
    9小時前7034
  4. 韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解
    8小時前124
  5. C羅宣布訂婚！女友曬超巨大鑽戒
    2小時前128
  6. 《青春點點點》瑪麗登記結婚了！
    14小時前3010
  7. 人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！
    8/10 18:24107
  8. 美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家
    23小時前3414
  9. 奶奶辭世當大體老師！學霸女星「最後一次擁抱告別」
    17小時前5
  10. 趙露思曝簽約理由「沒想紅」　敗訴恐賠天價違約金
    7小時前124
