馬毓芬首登關子嶺「獻唱馬兆駿遺作」　甜揪老公小旅行

「2025西拉雅夏日好Chill－關子嶺涼夏民歌夜」將於8月16日首度在臺南關子嶺吳晉淮音樂廣場開唱，卡司包括馬毓芬、金智娟、南方二重唱，以及陳傑洲，現場Live band演出。

▲馬毓芬首度在關子嶺開唱。（圖／交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）

此場音樂會是馬毓芬首次於關子嶺登台演出，不僅將重新詮釋多首哥哥馬兆駿的經典民歌，更特別選唱吳晉淮的代表作〈關子嶺之戀〉，希望讓在地文化經典作品再次走進年輕族群的心中。演出曲目中，馬毓芬也將演唱馬兆駿的〈七月涼山〉，這是她兒時聽到哥哥自彈自唱的第一首歌，也曾是馬兆駿參加金韻獎創作組時的作品，充滿濃厚的兄妹情感與青春回憶。

此外，馬毓芬更將〈風中的早晨〉改編為男女對唱版，並邀請年輕音樂才子Brian共同演出，象徵民歌精神的傳承與延續。馬毓芬表示：「希望不同世代能一起把音樂的愛與正能量傳下去。」馬毓芬也提到對吳晉淮的敬佩，認為吳晉淮、馬兆駿兩位音樂人雖身處不同時代，卻有著相似的文化使命感。

婚後的馬毓芬將重心放在家庭，也持續參與公益活動，五年來幫「澎湖惠民醫院重建計劃」擔任傳愛大使不遺餘力，她並感恩音樂帶來的機緣，可以透過音樂，帶著哥哥的作品走向不同地方表演，與喜愛民歌的朋友近距離見面。而馬毓芬也預計演出後，在山明水秀的關子嶺多留一天，與老公藉此難得的表演機會，來個關子嶺小旅行，最想暢遊碧雲寺和水火同源。