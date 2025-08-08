浪人祭新一波卡司出爐！　日本、澳洲樂團都來了「還有葛萊美樂手」

記者蔡琛儀／台北報導

2025浪人祭 將於10月在台南安平登場，繼前五波卡司後，日本超人氣樂團CreepHyp確定參演，還有大阪全女子樂團Haku.、葛萊美提名爵士鼓手Kassa Overall、入圍金曲五項大獎的FunkyMo、台南樂團Sunrise、澳洲樂團Terminal Sleep、印尼電子爵士三重奏Littlefingers等，曲風相當豐富。

▲Haku.。（圖／笨道策展有限公司提供）

平均22歲的Haku.以清澈嗓音與速度感indie rock勾勒青春爆發力，翻唱MONO NO AWARE歌曲爆紅、累積破千萬點閱。Kassa Overall融合爵士、嘻哈與電子，專輯《ANIMALS》獲國際樂評激賞。本屆還有VH與客語歌手黃宇寒的跨界限定合作，黃宇寒透露：「這是只有在浪人祭才能聽到的演出！」

FunkyMo以台語創作拿下金曲多項入圍，笑稱：「小時候被罰坐20分鐘，這次換罰爸媽坐四小時聽演出也值得！」其他如Everydaze、Blueburn、薄荷綠工廠、野巢Nosu等陣容同樣吸睛，展現台灣獨立音樂的多元樣貌。

▲FunkyMo。（圖／笨道策展有限公司提供）

晨曦光廊以後搖搭配台語敘事，帶來綿密情緒堆疊；Terminal Sleep首訪台南，將以疾速吉他與兇猛嗓音震撼現場，並探討自我賦權、平等與心理健康等議題。Littlefingers以如夢似幻的旋律俘獲樂迷，其他還有BEYOND CURE、FUTURE AFTER A SECOND、Dope Purple、JOINJOY 與薄暮EVENFALL等重型與實驗搖滾團隊。