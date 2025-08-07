鹿希派校花女友遭疑懷孕...出面曝真相　吳宗憲大讚準媳婦：很難得

記者蔡琛儀／台北報導

綜藝天王吳宗憲（憲哥）的兒子鹿希派，與17直播主、校花女友盧鼎惠穩定交往中，不過盧鼎惠近日被拍到臉蛋和身材都變得圓潤，遭疑懷孕，鹿希派今（7日）出席老爸簽下的歌手陳守恩單曲〈跌〉發片記者會主持人，被問到此事，鄭重回應：「真的沒有，我統一回應，謝謝大家關心，我現在27歲，我跟所有27歲的人一樣都還在存錢。」

▲▼鹿希派出面澄清還沒有要結婚生子。（圖／記者湯興漢攝）

吳宗憲雖然笑說：「十次車禍九次快，讓他們自由，反正生了都是爸爸養。」但鹿希派表示自己存款不夠，還不敢想到結婚生子的事，吳宗憲一聽，笑讚兒子：「這個價值觀是我喜歡的，跟他姊姊一樣。」

至於要存多少錢才能完成人生大事？鹿希派坦承：「現實來講，應該要存個1000萬元，才能維持生活品質、養一個人家庭。」至於目前存款，鹿希派說大約往六位數，相較兩年前存款只有三位數，目前已經翻倍。

▲吳宗憲簽下新人陳守恩，鹿希派擔任主持人。（圖／記者湯興漢攝）

至於女友被疑是懷孕，心情是否大受影響？鹿希派坦言女友確實有點不開心：「人家是素人，不習慣大家注目，我就跟她說沒事沒事。」吳宗憲也補充，表示盧鼎惠是他們公司人事高管，更大讚：「這個女孩子這麼乖，難得這個女生是我喜歡的。」更直說：「以前的都不喜歡。」若鹿希派結婚要包多少禮金祝福？吳宗憲笑說：「我包錢給他幹嘛！」還是要送房子？吳宗憲也霸氣說：「他早就有了！」讓鹿希派直呼：「我也希望！」