金庸《射鵰英雄傳》改編！明道、何潤東「互換身份」他被喊步驚雲

記者黃庠棻／台北報導

在這個暑假掀起武俠熱潮的《金庸武俠世界之華山論劍》，以全新敘事視角再現江湖傳奇，全劇共分為四大單元，由孟子義、何與領銜主演的《九陰真經》率先登場，隨後接棒的還有周一圍、高偉光主演的《東邪西毒》、明道、何潤東主演的《南帝北丐》以及壓軸的《五絕爭鋒》。

▲《金庸武俠世界之華山論劍》分成《九陰真經》、《東邪西毒》、《南帝北丐》、《五絕爭鋒》4個單元。（圖／龍華電視提供）

本劇以金庸經典《射鵰英雄傳》為藍本進行改編，是該作品的第八次電視翻拍版本，卻以獨特篇章式結構與角色視角創下新意。除了聚焦原著主線人物外，劇組也融合金庸筆下多位經典角色，並加入全新原創設定，讓人物關係與劇情更具層次。

《東邪西毒》中增添了如馮衡、耽敏等女性角色，《南帝北丐》則加入依火等原創人物，為傳統男性主導的武俠世界注入女性力量與情感張力。本劇更著墨於黃藥師、歐陽鋒、梅超風、段智興、洪七等人未被詳細描寫的成長背景與情感糾葛，從他們成為一代宗師或魔頭之前的故事出發，刻畫其內心黑暗與人生悲劇的源頭，愛恨交織的過往，堪稱是一部充滿俠骨柔情的「射鵰前傳」。

在《九陰真經》單元中，孟子義驚艷演繹金庸筆下的傳奇女魔頭「梅超風」。角色原是出身富家的梅若華，卻幼年慘遭滅門，為復仇不惜偷取《九陰真經》，背叛師門，意外釀成師母（陳都靈飾）身亡，更與新婚愛人陳玄風（何與飾）天人永隔，一連串悲劇將她徹底推入黑化深淵。

在《東邪西毒》單元中，黃藥師（周一圍飾）與歐陽鋒（高偉光飾）初登江湖，講述兩人結為兄弟的過程，一段英雄惺惺相惜的情誼悄然展開。黃藥師原是清冷疏離、淡泊名利的隱世高手，卻在多次營救馮衡（陳都靈飾）之後，漸漸破戒動情，從世外之人走入紅塵俗世。

角色設定上，黃藥師（周一圍飾）雖年近百歲，心境卻如孩童般純真未諳世事，對情感一片真誠，也因此被愛所牽、命運所擺布，成為推動故事走向的重要關鍵。馮衡的柔情與智慧，逐步打開他封閉的內心，使這位本性孤傲的異士，最終甘願為愛走入人間煙火。

高偉光飾演的歐陽鋒原先是個滿懷理想、傻白甜式的西域公子，帶著好奇與熱血踏入中原，卻因武林恩怨失去摯友，從此變得多疑寡言、內斂冷酷。本劇打破過往他陰險狡詐的既定印象，呈現一個重情重義、愛講道理的西毒新形象。

《南帝北丐》單元由《贅婿》、《折腰》導演鄧科執導，明道透露導演常拋開劇本即興拍攝，創意十足，現場總能激盪出意想不到的火花。導演擅長用詼諧幽默的筆觸描繪小人物的成長歷程，搭配洪七直率仗義、天生自帶喜感的性格，讓整部劇充滿笑點。

故事講述洪七（明道飾）與皇位繼承人段智興（何潤東飾）誤換身分，捲入父輩恩怨，從摯友變仇敵；依火（哈妮克孜飾）錯認洪七為未婚夫，卻與其墜入情網，命運錯綜成殺母仇人。

洪七陰錯陽差被眾女搶親、意外當上幫主，段智興則為和平娶依火，卻敵不過她心繫洪七。該單元喜劇元素最濃，片場氣氛歡樂，甚至有哈妮克孜想公主抱何潤東、打鬧喊他「步驚雲」的爆笑場面。

軸單元《五絕爭鋒》是最受矚目的華山論劍篇章，五大高手包含黃藥師、歐陽鋒、洪七、段智興與王重陽齊聚華山之巔，展開一場巔峰對決。黃藥師與歐陽鋒從惺惺相惜到因《九陰真經》反目成仇，黃藥師更因救妻執念深陷心魔。

雖然武林第一的歸屬早有定數，但由《長安十二時辰》、《長安的荔枝》導演執導，將以獨到的視覺語言與心理張力重塑經典，不僅讓原著迷再度熱血沸騰，也將吸引新觀眾一同沉浸這場驚心動魄的武林盛會。