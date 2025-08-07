TBC突換頻…民眾看不到《11點熱吵店》湧歡樂台投訴！TVBS回應了

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者黃庠棻／台北報導

有線電視多系統營運商TBC台灣寬頻5日晚間在官網以及相關頻道跑馬燈宣布，因原頻道代理商未授予旗下4個頻道的播出授權，自6日上午6點起，停播相關頻道，影響範圍包含Discovery頻道、八大第一台、八大綜合台及TVBS歡樂台。對此，TVBS電視台時隔一天也做出回應。

▲TBC寬頻突公告4頻道停播。（圖／翻攝自TBC官網）

（圖／翻攝自TBC官網）

TVBS電視台今（7）日發出聲明，表示「本次因系統業者與頻道代理商間之授權糾紛，TVBS歡樂台、Discovery、八大第一台、八大綜合台等4頻道無端遭受波及，昨（6）日突遭台灣寬頻通訊（TBC）於台中市、桃園市、新竹縣及苗栗縣斷訊，此舉已違反《有線廣播電視法》，不僅嚴重影響觀眾權益，並衝擊頻道產業的正常運作與良性發展。」

對此，TVBS強調「長期致力於投資及製播優質、多元之節目內容，投入大量心力與資源，持續以高品質內容服務全台觀眾。TVBS歡樂台更推出多檔深受觀眾喜愛的綜藝節目，其中《女人我最大》、《11點熱吵店》屢屢拿下女性觀眾收視冠軍；《食尚玩家》系列單元，包括《天菜就醬吃》、《熱血48小時》、《2天1夜go》等，近期亦屢創晚間10點綜藝時段收視冠軍佳績。」

▲TBC換頻，TVBS電視台回應。（圖／翻攝自TVBS官網）

（圖／翻攝自TVBS官網）

此次斷訊地區涵蓋台中市、桃園市南區、新竹縣、苗栗縣北區及苗栗縣南區，影響總戶數高達62.27萬戶，消費者收視權益遭受重大侵害，TVBS表示「昨日立刻接獲大量觀眾投訴，對於突然無法收看所喜愛之原頻節目，深感權益受到重大損害。TVBS期盼與各多系統營運商（MSO）持續合作，共同重視優質頻道與內容製作的長期投入，讓觀眾能持續欣賞多元且高品質的節目內容。」

