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台網紅「去大S墓地直播」遭封！澄清：那是觀光園區…揭直播收入

記者陳芊秀／綜合報導

台灣網紅近日到大S墓地進行直播，並稱當天未遇到具俊曄，然而直播舉動引發大S粉絲憤怒向平台檢舉，傳出大陸平台「快手」已經將其頻道處罰封禁直播權限。而他透過社群網路拍片回應，反駁黑粉斷章取義，強調該園區是公開場合，並公開參觀園區直播後網友打賞的費用。

▲▼台網紅「去大S墓地直播」遭大陸平台封禁處罰。（圖／翻攝自微博）

▲台網紅去大S墓園並開直播，被網友檢舉後傳出遭大陸平台封禁處罰。（圖／翻攝自微博）

劉姓網紅亮出園區的預約參觀通知，反駁遭黑粉批評無下限，並指出墓園官網有藝術休閒設施，意即「到處都可以去逛」。他強調該處是公開場合，「直播是沒有毛病的」，接著提到該處是觀光園區，本來就可以直播，只要不要針對當事人的名字，同時拿出自己直播畫面，當時已經表明「基本的尊重還是要有，我不會拍給你們看」。他反問黑粉，自己去墓園悼念高以翔、Coco李玟雕像時，都有網友表示感謝，不解這次為何受到批評。

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▲▼台網紅「去大S墓地直播」遭大陸平台封禁處罰。（圖／翻攝自微博）

▲台網紅曬出預約園區參觀通知信。（圖／翻攝自微博）

▲▼台網紅「去大S墓地直播」遭大陸平台封禁處罰。（圖／翻攝自微博）

▲劉姓網紅表示，園區是公開場合，直播沒有毛病。（圖／翻攝自微博）

此外，劉姓網紅表示「正大光明」，進入園區時，還詢問工作人員「DJ Koo（具俊曄）有沒有來」，園區工作人員回答「有，一個禮拜來4天5天」。他更曬出直播後獲得網友打賞的金額，手機畫面顯示11.8人民幣（約台幣49元），並說：「平台還要收一半呢。」

▲▼台網紅「去大S墓地直播」遭大陸平台封禁處罰。（圖／翻攝自微博）

▲網紅曬出手機畫面，顯示直播後網友打賞金額。（圖／翻攝自微博）

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