沈玉琳「捧現金連買5房」一次付清！原因超寵妻…賺來的錢全給她

▲Melody（左）日前剛請辭《11點熱吵店》，新主持人尚未確定，沈玉琳（右）卻因身體不適住進加護病房。（圖／鏡週刊提供）

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在沈玉琳家，女兒地位看似最大，但其實他也很尊重老婆，他賺來的錢都交給老婆打理，就連銀行存款有多少錢也一概不過問。

結婚15年來，沈玉琳陸續買下5房產，尤其他因女兒學區問題，特地在林口置產，而且是捧著現金買房，如今他有五幢房產，全部登記在自己和老婆名下，女兒則列為繼承人。

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沈玉琳曾透露，買房只要手頭充裕，都盡可能一次付清，他曾對本刊坦言，「一次付清就是不想把貸款留給家人。」不過他買房時間精準，早年房價低迷，他就在雙北入手房產，靠房價升值獲利至少超過千萬元，也累積了上億元身家。

▲沈玉琳（左）老來得女，女兒生日時，他特地抽空與老婆芽芽（右）一起幫慶生。（圖／翻攝自沈玉琳的御琳軍粉絲團）

沈玉琳與芽芽當年交往才短短7個月，就決定結婚。沈玉琳曾公開說過，他一開始被芽芽的外貌吸引，但是真正讓他決定展開追求，是因為芽芽個性很單純、很貼心，也能包容他的怪脾氣。

當時自認自己的條件不算太出色，但芽芽沒有在意這些，甚至不在意他的經濟狀況並不穩定，還主動幫他繳房租，那時候外界對於這段戀情都不看好，卻也因芽芽的堅持與扶持，成為沈玉琳演藝事業的最大支柱。

過往沈玉琳多次帶著老婆芽芽一起上節目分享夫妻相處之道，螢光幕前為了製造效果，他封老婆芽芽是家中的「女王」，並公開抱怨，家中財務均交由芽芽掌控，連買東西都要報告，但實際上他相當認同老婆的財務管理方式表示：「我老婆雖然管得嚴，但我知道她是為我們好。」



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