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沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因！2問題排除…友人曝最新檢查結果

現金買房為妻女／沈玉琳最新近況曝光　轉血液腫瘤科查真正病因

▲沈玉琳近幾年手握至少6個節目主持棒，忙到幾乎沒時間休息而病倒。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

沈玉琳7月29日因猛爆性肝炎緊急住進台北三總加護病房，入院至今，三總幫他安排了各項精密檢查，目前已排除肝臟和胰臟問題，肝炎也已受到控制，但因體內白血球過高，內臟也有受損，院方已將他轉往血液腫瘤科，希望查出真正病因。

沈玉琳近期工作量大，加上他為了女兒和老婆拚命賺錢的操勞生活，成了他賠上健康的關鍵因素。據悉，他住進台北三總加護病房後，院方會診各科，安排電腦斷層、血液等檢查追查病因，由於腹部積水，醫療團隊他腹部裝了引流管排出腹水，也針對體內癌細胞安排做正子斷層造影。

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現金買房為妻女／沈玉琳最新近況曝光　轉血液腫瘤科查真正病因

▲沈玉琳目前仍在台北三總診查病因與治療中。（圖／翻攝自三總官網）

現金買房為妻女／沈玉琳最新近況曝光　轉血液腫瘤科查真正病因

▲沈玉琳（中）反應快、配合度佳，被封為最搶手的節目主持人，曾搭檔許維恩（右）主持節目。左為王家梁。（圖／鏡週刊提供）

現金買房為妻女／沈玉琳最新近況曝光　轉血液腫瘤科查真正病因

▲沈玉琳（左）即使工作忙碌，仍會週休一日，把時間留給老婆芽芽（右）與女兒（中）。（圖／翻攝自沈玉琳的御琳軍粉絲團）

據友人透露，目前正子造影仍未能查出病因，至本刊截稿前，血液腫瘤科也在努力追查他體內白血球過多的原因。但好消息是，他的肝炎已獲得控制，而他暴瘦、面色蠟黃，一度被懷疑是否為胰臟癌？但檢查後，胰臟也安全過關。

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