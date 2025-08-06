魏如萱「21歲差母子戀」夏季限定！　年下網紅Ian爆離開台灣

▲魏如萱被爆出和小21歲的網紅Ian三角戀，背後藏著她致力把握時間、不顧一切追愛的決心。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

42歲的金曲歌后魏如萱先認愛小21歲的男網紅Ian，結果Ian後來才與原本的女友若盈宣布分手；有過一次婚姻的她如此懶理年齡差距和小三汙名，據本刊查訪身邊親友，才發現原來留學中的Ian只是回台過暑假，兩人僅是短暫的夏日戀曲而已。

有著極致戀愛腦的魏如萱不顧一切，想愛就要馬上愛，就算「母子祕戀」曝光，自己陷入Ian和「前」女友若盈之間的感情糾紛，也在所不惜。

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8月1日深夜，網紅情侶Ian與若盈被民眾與媒體直擊親暱約會完後，共同發表聲明「打擾大家了。我和若盈已決定結束情侶關係，並以朋友關係繼續往來。」不過就時間軸來看，這番說法讓魏如萱頗尷尬，因她7月28日透過經紀公司強調「目前確實在一段感情狀態裡，男女雙方都是在單身狀況才開始交往的，不是祕密，沒有隱藏。」

▲讓魏如萱如此著迷的Ian（左），和前女友（右）若盈藕斷絲連，感情關係複雜。（圖／翻攝自raeteng IG）

由此可知，魏如萱與Ian戀愛時，到底和若盈之間有沒有重疊，仍呈現各說各話的狀態，導致有人稱她遇到了愛情詐騙，也有人認為她是知三當三。根據本刊從魏如萱身邊的友人了解，她只是把握現在而已，不想以後、也不管未來，堅持愛要及時，因為Ian過不久就要離開台灣。

本名陳峙亨的網紅Ian，今年21歲，除了身兼模特兒身分外，其實還在紐約主修工業設計，據悉他這趟回來台灣只是過個暑假而已，沒想到卻意外和魏如萱爆出愛火，鬧出轟動的「母子戀」



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