ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

魏如萱「整週神隱電台直播」原因曝光
LINE「18款貼圖」免費下載
正妹啦啦隊長遭控逼走隊員
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡阿嘎 蘿拉 侯沁潔 魏如萱 熊家婕 粿粿 趙露思

魏如萱「21歲差母子戀」夏季限定！　年下網紅Ian爆離開台灣

魏如萱共享男友／年差21歲還陷三角關係　魏如萱「愛要及時」母子戀夏日限定

▲魏如萱被爆出和小21歲的網紅Ian三角戀，背後藏著她致力把握時間、不顧一切追愛的決心。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

42歲的金曲歌后魏如萱先認愛小21歲的男網紅Ian，結果Ian後來才與原本的女友若盈宣布分手；有過一次婚姻的她如此懶理年齡差距和小三汙名，據本刊查訪身邊親友，才發現原來留學中的Ian只是回台過暑假，兩人僅是短暫的夏日戀曲而已。

有著極致戀愛腦的魏如萱不顧一切，想愛就要馬上愛，就算「母子祕戀」曝光，自己陷入Ian和「前」女友若盈之間的感情糾紛，也在所不惜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8月1日深夜，網紅情侶Ian與若盈被民眾與媒體直擊親暱約會完後，共同發表聲明「打擾大家了。我和若盈已決定結束情侶關係，並以朋友關係繼續往來。」不過就時間軸來看，這番說法讓魏如萱頗尷尬，因她7月28日透過經紀公司強調「目前確實在一段感情狀態裡，男女雙方都是在單身狀況才開始交往的，不是祕密，沒有隱藏。」

魏如萱共享男友／年差21歲還陷三角關係　魏如萱「愛要及時」母子戀夏日限定

▲讓魏如萱如此著迷的Ian（左），和前女友（右）若盈藕斷絲連，感情關係複雜。（圖／翻攝自raeteng IG）

由此可知，魏如萱與Ian戀愛時，到底和若盈之間有沒有重疊，仍呈現各說各話的狀態，導致有人稱她遇到了愛情詐騙，也有人認為她是知三當三。根據本刊從魏如萱身邊的友人了解，她只是把握現在而已，不想以後、也不管未來，堅持愛要及時，因為Ian過不久就要離開台灣。

本名陳峙亨的網紅Ian，今年21歲，除了身兼模特兒身分外，其實還在紐約主修工業設計，據悉他這趟回來台灣只是過個暑假而已，沒想到卻意外和魏如萱爆出愛火，鬧出轟動的「母子戀」


更多鏡週刊報導
魏如萱共享男友1／網紅若盈心碎發文再刪　魏如萱找Ian拍MV「一眼瞬間」
魏如萱共享男友2／魏如萱約會Ian遍布大台北　足跡交錯若盈療情傷路徑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

獨／沈玉琳最新病況曝光　愛妻芽芽將與主治醫師開記者會

獨／沈玉琳最新病況曝光　愛妻芽芽將與主治醫師開記者會

16小時前

蔡阿嘎真的衝「蘿拉家麵店」捧場幫宣傳！吐實話：生意好才有錢還

蔡阿嘎真的衝「蘿拉家麵店」捧場幫宣傳！吐實話：生意好才有錢還

10小時前

60歲影帝爆婚變！「離婚」登搜尋關鍵字第一…22年童話婚姻現況曝

60歲影帝爆婚變！「離婚」登搜尋關鍵字第一…22年童話婚姻現況曝

15小時前

魏如萱捲三角戀消失4天首露面！　才缺席電台工作…突更新社群曬照

魏如萱捲三角戀消失4天首露面！　才缺席電台工作…突更新社群曬照

7小時前

《母胎》床單CP分手了！　河廷穆長文致歉「請別太討厭我」

《母胎》床單CP分手了！　河廷穆長文致歉「請別太討厭我」

16小時前

僅出道4年！韓女團無預警宣布解散　6成員告別：盡力完成剩下活動

僅出道4年！韓女團無預警宣布解散　6成員告別：盡力完成剩下活動

8/4 16:10

老司機凍未條！「AV人妻」白石茉莉瘦成美貌巔峰　成人展貼身教學

老司機凍未條！「AV人妻」白石茉莉瘦成美貌巔峰　成人展貼身教學

8/2 12:52

才爆肥痛哭辭隊長！　VERA巴比突宣布「停止演藝工作」

才爆肥痛哭辭隊長！　VERA巴比突宣布「停止演藝工作」

10小時前

謝忻車庫門遭亂停擋路　雨中崩潰吼「沒水準」：祝一輩子找不到車位

謝忻車庫門遭亂停擋路　雨中崩潰吼「沒水準」：祝一輩子找不到車位

6小時前

趙露思直播哭了「淚訴父罹癌」！　昔被困劇組無法陪伴：很煎熬

趙露思直播哭了「淚訴父罹癌」！　昔被困劇組無法陪伴：很煎熬

8小時前

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

19小時前

三上悠亞連續捲入婚紗、美甲風波　蒼井空嘆：做這行要有覺悟

三上悠亞連續捲入婚紗、美甲風波　蒼井空嘆：做這行要有覺悟

7小時前

熱門影音

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
趙露思遭經紀人PUA委屈落淚

趙露思遭經紀人PUA委屈落淚
康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了

康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出

陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包
洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD

洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD
蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

韓韶禧來台開跳〈Whiplash〉　眼神太電！主持人對視失敗

韓韶禧來台開跳〈Whiplash〉　眼神太電！主持人對視失敗

趙露思再控公司「生病不帶她就醫」！　「鎖飯店驅魔」找大師算命稱：有人下蠱

趙露思再控公司「生病不帶她就醫」！　「鎖飯店驅魔」找大師算命稱：有人下蠱

朴英奎上劉在錫節目「狂被激怒」　不停召喚《順風》「美月爸爸」XD

朴英奎上劉在錫節目「狂被激怒」　不停召喚《順風》「美月爸爸」XD

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

看更多

董哥？紅姐？傻傻分不清 網笑：沒叫你超越！XD　＃董至成

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前0

魏如萱「21歲差母子戀」夏季限定！　年下網紅Ian爆離開台灣

48分鐘前0

曹格唱情歌坦言「其實我還沒忘掉速玲」　粉絲心疼：好聽但好痛

6小時前42

《以神之名》續作要播了！攝理教怒提「禁播假處分」控造謠

6小時前66

謝忻車庫門遭亂停擋路　雨中崩潰吼「沒水準」：祝一輩子找不到車位

7小時前43

三上悠亞連續捲入婚紗、美甲風波　蒼井空嘆：做這行要有覺悟

7小時前50

「夢想家啦啦隊長」被控逼走隊員　本人急上火線：不要講閒話造謠

7小時前912

魏如萱捲三角戀消失4天首露面！　才缺席電台工作…突更新社群曬照

7小時前44

魏如萱小21歲男友Ian宣布分手前女友　「整週神隱電台直播」原因曝光！

8小時前30

麥莉希拉「一絲不掛」上雜誌封面！只靠手臂遮　夢捕手刺青搶鏡

8小時前40

今市隆二施暴小黃司機後神隱！　隊友被連累公開道歉：會讓他反省

讀者迴響

熱門新聞

  1. 沈玉琳最新病況曝光芽芽將與主治醫師開記者會
    16小時前3648
  2. 蔡阿嘎真的衝「蘿拉家麵店」捧場幫宣傳！
    10小時前3054
  3. 60歲影帝爆婚變！「離婚」登搜尋關鍵字第一
    15小時前121
  4. 魏如萱捲三角戀消失4天首露面！
    7小時前1812
  5. 《母胎》床單CP分手了！河廷穆：請別太討厭我
    16小時前
  6. 韓女團無預警宣布解散　6成員告別
    8/4 16:1082
  7. 老司機凍未條！「AV人妻」白石茉莉瘦成美貌巔峰
    8/2 12:5282
  8. 才爆肥痛哭辭隊長！　VERA巴比突宣布「停止演藝工作」
    10小時前82
  9. 謝忻車庫門遭亂停擋路　雨中崩潰吼「沒水準」
    6小時前125
  10. 趙露思直播哭了「淚訴父罹癌」！　昔被困劇組無法陪伴
    8小時前143
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合