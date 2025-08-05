陳晨威看啦啦隊被抓包！辣女友：看好看滿喔 急傳膝蓋破皮照求原諒

記者潘慧中／綜合報導

球星陳晨威最近接連被拍到在場邊欣賞啦啦隊表演的模樣，讓啦啦隊女友啾啾傳私訊說「看好看滿喔」，他嚇得連忙回答：「不會要我跪的對吧？！」沒想到幾天後，啾啾PO出陳晨威傳來的膝蓋傷照，讓粉絲都覺得好笑又心疼。

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▲陳晨威被網友抓包在場邊看其他啦啦隊的畫面。（圖／翻攝自Threads）



陳晨威3日在Threads分享與啾啾私底下的對話截圖，看到女友假裝吃味地說「看好看滿喔」，他連忙解釋自己沒有只顧著看，女友繼續開玩笑說「還有拍手我知道」，他則順著話說，當下還有為精彩表演狂鼓掌。

▲▼陳晨威事後PO出和啾啾的對話截圖。（圖／翻攝自Threads／c.c.w____98）



發現啾啾故作敷衍地說「嘿嘿嘿，對對對」時，陳晨威附上淚眼的表情符號問「不會要我跪的對吧」，未料女友笑回「應觀眾要求要吧」。結果不久後，陳晨威傳了一張膝蓋破皮出血照，應該是打球時受傷，卻不忘故作跪算盤來逗女友開心，「寶貝我知道錯了，已跪，跪成這樣滿意了嗎？可以原諒我了嗎？」

▲▼陳晨威真的傳膝蓋受傷照給啾啾。（圖／翻攝自Threads／juliaaa.49）



啾啾看了果真哈哈大笑，但下一秒又心疼地說：「我怎麼捨得啦！」她5日上傳與陳晨威的這則私訊後，在貼文中解釋男友的膝蓋傷是自發性的，「不是我回去處罰的。」

▲啾啾身材也很好！（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）