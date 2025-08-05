▲日本搖滾和尚要來台！佛系電音派對掀起靈性新潮流 。（圖／醒醒音樂節提供）

記者王威智／台北報導

被譽為日本傳奇僧侶音樂家的藥師寺寬邦，即將再度來台獻藝，帶來獨特的搖滾佛教音樂風潮。隨著他和全球知名嘻哈和尚赤板陽月的加入，結合AI科技與3D動畫的佛教主題電子音樂節將於9月27、28日在台北盛大登場，掀起一場結合靈性與潮流的現代精神派對。

文靜佛法與搖滾衝突又年輕化的音樂節自2023年首辦以來，便引起廣泛關注。今年還邀請越南靈魂電音歌后Tinna Tinh、巴西DJ Kenny Musik、台灣首位將愣嚴咒電音化的釋見賭法師、尼泊爾國寶級金剛舞大師Punyasagara以及西藏療癒歌手周毛嘉等多位國際佛曲推手，共同為觀眾帶來跨文化的音樂盛宴。

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今年活動以《佛陀傳》為主題，透過高規格AI與3D電音動畫，營造出跨越時空的沈浸式視覺體驗，讓佛陀故事在燈光與音效中再度重生。更邀請當代具影響力的佛教領袖宗薩蔣揚欽哲仁波切出席，與藥師寺寬邦深度對談，期待以主流文化連結青年，打破對宗教的既定印象。

▲越南靈魂電音歌后Tinna Tinh 。（圖／醒醒音樂節提供）

創辦人燁子表示：「這場派對顛覆了佛法嚴肅、拘謹的傳統觀念，用年輕人喜愛的音樂與藝術，打造開放無門檻的空間。希望讓更多人體驗到，追隨佛陀是一件既酷又自然的事，不僅是心靈的療癒，更是在喧囂中安住自我的力量。」

這場音樂節正以時尚創新、貼近生活的方式，邀請年輕世代一起加入佛法的新潮流，感受不一樣的精神狂歡。