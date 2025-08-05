小宇開唱催淚彈狂發！　「精心設計1幕」全場震撼噴淚

▲小宇推出新歌。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

小宇宋念宇日前睽違8年舉辦個唱，搶先曝光了全新情歌〈記得忘了我〉，由小宇親自譜曲製作，並攜手長期合作夥伴黃文萱填詞，共同打造這封從記憶深處寄出的情書。歌詞以平靜語氣敘述最深沉的痛楚，那種想靠近又怕受傷、想保護卻選擇放手的無奈，看似放下卻深藏無法癒合的執著，流露出極致溫柔卻也無盡的遺憾。

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▲小宇陪伴聽眾告別過去。（圖／索尼音樂提供）



小宇在製作時，不追求炫技，反而專注營造敘事氛圍，讓聽眾在輕描淡寫中感受悲傷，他盼望此曲能陪伴聽眾面對放不下的回憶，為說不出口的話語找到歸宿，引導每個人溫柔地告別過去，儘管上週末天公不作美，大雨滂沱，小宇「WHO YOU ARE」台中場依然爆滿，粉絲熱情不減，安可環節他更驚喜加碼自彈自唱〈920〉，全場大合唱氣氛嗨到最高點。

感動的是，兩場音樂會皆設計了紙飛機互動環節，邀請觀眾寫下心底話、遺憾或難以忘懷的名字。在演唱〈記得忘了我〉時，小宇帶領全場拋出上千封彩色紙飛機，瞬間劃過夜空，將深藏的心事隨歌聲溫柔釋放，網友盛讚「最感動一刻」、「歌曲畫面都超美」，期待小宇能有更大型演出。

