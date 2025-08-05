人氣網紅夫妻宣布女兒出生　還確診妊娠糖尿...他心疼大哭

記者蔡琛儀／台北報導

來自馬來西亞的人氣網紅情侶創作者Bertandlulu（黃宇哲 & 許裕如），今（5日）推出原創單曲〈第一封情書〉，獻給剛出生的寶貝女兒Toto。這首歌不是情侶間的甜蜜，而是作為新手爸媽給女兒的人生第一封情書，滿載愛與承諾。

▲馬來西亞人氣情侶創作者Bertandlulu（黃宇哲&許裕如）。（圖／Bertandlulu提供）

〈第一封情書〉創作靈感可追溯至2016年，當時他們與「那對夫妻」的Kim合作創作〈妮妮〉，九年後Bertandlulu迎來自己的女兒，也首次將創作焦點從藝人轉向最親密的小家庭，情感層次前所未有地真摯動人。〈第一封情書〉的創作從歌詞開始，寫下了對女兒Toto的祝福、期盼與陪伴，希望無論女兒未來經歷高峰或低谷，都能透過這首歌感受到父母無條件的愛與守護。

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▲ 馬來西亞人氣情侶創作者Bertandlulu推出原創單曲〈第一封情書〉。（圖／Bertandlulu提供）

Bertandlulu特別在第二段主歌中融入了寶寶的心跳聲，由於嬰兒心跳初始高達180BPM，為了分離出單一心跳並與歌曲完美融合，團隊歷經層層技術處理與調整才完成，只為保留這份真實的生命律動。都是獨一無二的生命，也都是心中最珍貴的寶貝。

宇哲自曝整個孕期大哭近十次，甚至出現頭暈、噁心等反應，「看著老婆辛苦卻幫不上忙，那種無助感真的很強烈。」而裕如在24週確診妊娠糖尿，需嚴格控糖並天天扎手指驗血，整個孕期僅增重6公斤，反倒宇哲胖了10公斤。而原先以為寶寶是男孩，直到驗血才驚喜揭曉是個女兒，也圓了宇哲多年來的「女兒夢」，兩人更為寶寶開設專屬社群帳號，短短五個月便吸引近十萬粉絲追蹤，成為另一種愛的延續。