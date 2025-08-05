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台網紅「大S墓地開直播」網震怒檢舉！　被認出是張蘭粉絲

記者陳芊秀／綜合報導

大S（徐熙媛）於今年2月因肺炎病逝日本，享年48歲，其骨灰已於3月由家屬安葬於金寶山玫瑰園。早前有網友目擊其丈夫具俊曄每日前往墓地掃墓陪伴，展現深情。然而，近日網上流傳一名台灣網紅到大S墓地進行直播，並自稱當天未遇到具俊曄。該網紅被揭發為張蘭的粉絲，此舉引發大S粉絲的憤怒向平台檢舉。

▲▼台網紅去大S墓地直播，被認出是張蘭粉絲。（圖／翻攝自微博）

▲台灣網紅近日去大S墓地還開直播。（圖／翻攝自微博）

張蘭在微博分享影片時，有網友留言詢問她及其友好的劉姓網紅對此事的看法：「去孩子媽媽的墓地直播了一個多小時，您怎麼看這件事？」此事件引發網友熱議，評價兩極。有網友表示該網紅僅拍攝墓地環境，未暴露具體位置；也有人批評此行為是蹭熱度，缺乏道德。徐熙媛家屬曾表示墓地需保密以免打擾，然而此事的曝光仍引發外界爭議。

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▲▼台網紅去大S墓地直播，被認出是張蘭粉絲。（圖／翻攝自微博）

▲網友在張蘭微博留言。（圖／翻攝自微博）

據悉，劉姓網紅於昨（4日）疑似前往金寶山進行直播，並拍攝大S墓碑細節，墓碑上具俊曄以韓文刻寫「永遠懷念」。劉姓網紅表示當日未見具俊曄，並對外界傳言提出質疑，引發網友批評其為追求流量不擇手段，紛紛向「快手」及「抖音」舉報。目前「快手」僅回應已收到舉報並將關注處理，但截至截稿時，兩大社群平台仍未封閉該網紅帳號。

▲▼台網紅去大S墓地直播，被認出是張蘭粉絲。（圖／翻攝自微博）

▲▼台網紅去大S墓地直播，被認出是張蘭粉絲。（圖／翻攝自微博）

▲網紅在大S墓地直播。（圖／翻攝自微博）

有網友爆料指出，劉姓網紅過去曾與張蘭多次互動，甚至疑似獲得張蘭在直播間的打賞支持。上月21日，張蘭還轉發了相關影片，劉姓網紅則在直播中公開感謝張蘭，並表示若她來台灣，必定會請她吃飯。至於張蘭對於兩人關係的傳聞，目前尚未作出回應，但此事已在網上掀起熱議。

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