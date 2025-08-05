ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

粿粿曾謝尪「給放風券」結婚3年爆情變
《母胎單身戀愛大作戰》10金句
蔡阿嘎給蘿拉「最終還款方案」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡阿嘎 蘿拉 侯沁潔 魏如萱 熊家婕 粿粿 趙露思

日女團才爆性侵醜聞！又有成員爆「未成年飲酒抽菸」官方2度發聲

記者陳芊秀／綜合報導

日本女團「Pretty Chuu」由百萬人氣網紅Yurinya擔任偶像製作人，5月出道以來爭議不斷，先是成員之一天宮しゅな（天宮Syuna）遭Yurinya男友齊藤太一性侵，不料又有成員被爆在未成年時期飲酒、吸菸，引發日網議論，營運方緊急發聲明道歉。

▲▼日女團「Pretty Chuu」5月出道，近日爆發成員遭性侵，未成年飲酒抽菸等爭議。（圖／翻攝自X）

▲日女團「Pretty Chuu」5月出道，8月初成員遭性侵事件曝光，又爆發未成年飲酒抽菸爭議。（圖／翻攝自X）

據日媒《Annex Sponichi》報導，「Pretty Chuu」營運方發表聲明，坦承已經退出團體的未成年成員確實飲酒，且證實女團經紀人也在場，「具有管理責任的立場，卻放任飲酒行為，是職務上的重大過失，因此針對同時在場的經紀人進行了嚴重的處分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，成員之一齊藤千夏於7月14日剛滿20歲，但是日網爆出她年初還未成年就抽電子菸的照片，引發日網譁然。營運方表示：「關於『齊藤千夏』未成年吸菸問題，此行為發生於Pretty Chuu活動開始之前，活動開始後的未成年期間，包括電子菸在內的吸菸行為均未被確認。」聲明最後向粉絲致歉，並強調女團活動會按照計畫進行，請大家繼續支持。而女團8月2日剛因成員遭性侵一事發聲明道歉，隔天又因為未成年飲酒吸菸再發聲，連續兩天發出道歉聲明。

▲▼日女團「Pretty Chuu」5月出道，近日爆發成員遭性侵，未成年飲酒抽菸等爭議。（圖／翻攝自X）

▲▼日女團「Pretty Chuu」5月出道，近日爆發成員遭性侵，未成年飲酒抽菸等爭議。（圖／翻攝自X）

▲「Pretty Chuu」成員齊藤千夏爆19歲未成年時期抽電子菸的照片。（圖／翻攝自X）

▲▼日女團「Pretty Chuu」5月出道，近日爆發成員遭性侵，未成年飲酒抽菸等爭議。（圖／翻攝自X）

▲「Pretty Chuu」營運方道歉。（圖／翻攝自X）

就在日網揣測齊藤千夏會暫時停工，甚至推團等，本人出來道歉。她表示，「由於今後，我將比以往更加謹慎，肩負責任，全力投入活動，懇請大家繼續支持我。我的輕率行動給許多人帶來了擔憂和麻煩，我深感抱歉」。而日網推測她離開前一個團體是因為未成年抽菸。

▲▼日女團「Pretty Chuu」5月出道，近日爆發成員遭性侵，未成年飲酒抽菸等爭議。（圖／翻攝自X）

▲齊藤千夏道歉。（圖／翻攝自X）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Pretty Chuu

推薦閱讀

蘿拉想回公司抵債！蔡阿嘎點頭給「最終還款方案」超佛：1天抵1萬

蘿拉想回公司抵債！蔡阿嘎點頭給「最終還款方案」超佛：1天抵1萬

11小時前

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　全身瘀青…確定提告

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　全身瘀青…確定提告

16小時前

45歲熊家婕近況照美翻！　學霸女兒獲讚「最美星二代」

45歲熊家婕近況照美翻！　學霸女兒獲讚「最美星二代」

3小時前

采子爆分手富二代男友！淚：什麼都沒了 4個月前街頭親密剛被拍

采子爆分手富二代男友！淚：什麼都沒了 4個月前街頭親密剛被拍

2小時前

才認愛5天...小21歲男友投奔若盈！　魏如萱陷難堪「今電台再神隱」

才認愛5天...小21歲男友投奔若盈！　魏如萱陷難堪「今電台再神隱」

12小時前

蔡阿嘎強制執行反倒賠！蘿拉竟求「回鍋公司還債」他傻眼：公X小

蔡阿嘎強制執行反倒賠！蘿拉竟求「回鍋公司還債」他傻眼：公X小

13小時前

僅出道4年！韓女團無預警宣布解散　6成員告別：盡力完成剩下活動

僅出道4年！韓女團無預警宣布解散　6成員告別：盡力完成剩下活動

17小時前

粿粿甜謝尪「給放風券貼文被挖」　結婚3年爆情變社群0同框

粿粿甜謝尪「給放風券貼文被挖」　結婚3年爆情變社群0同框

11小時前

快訊／婚外子女風波爆發1年！　鄭雨盛「秘密登記結婚」

快訊／婚外子女風波爆發1年！　鄭雨盛「秘密登記結婚」

1小時前

資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會…返台養老夢滅

資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會…返台養老夢滅

54分鐘前

快訊／啦啦隊女神河智媛、禹洙漢老闆遭砍死！樂天回應：會關心他們狀態

快訊／啦啦隊女神河智媛、禹洙漢老闆遭砍死！樂天回應：會關心他們狀態

18小時前

侯沁潔不認刻意撞警察！「我的傷更嚴重」怒嗆員警：做賊喊抓賊

侯沁潔不認刻意撞警察！「我的傷更嚴重」怒嗆員警：做賊喊抓賊

10小時前

熱門影音

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
趙露思遭經紀人PUA委屈落淚

趙露思遭經紀人PUA委屈落淚
劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約

劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約
洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD

洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD
康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了

康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
華莎跪地扭臀辣翻！　Lulu台下熱舞變迷妹

華莎跪地扭臀辣翻！　Lulu台下熱舞變迷妹
銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

來都來了！胡瓜扮成「紅姐」討合唱　洪榮宏伸手「挽仙桃」..康康：你歌王欸

來都來了！胡瓜扮成「紅姐」討合唱　洪榮宏伸手「挽仙桃」..康康：你歌王欸

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

看更多

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

揭發性騷惡狼竟挨酸！　陳天仁心病加重就醫

12分鐘前0

億級新生代imase宣布「無限期休養」！　剛唱完武道館：讓大家擔心了

16分鐘前0

結婚2周癌逝！樂團主唱「新婚妻懷中斷氣」　罹鱗狀細胞癌享年59歲

53分鐘前0

町田啓太正式進軍韓國！　加入妻子所在經紀公司…韓網炸鍋

54分鐘前25

資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會…返台養老夢滅

1小時前21

日女團才爆性侵醜聞！又有成員爆「未成年飲酒抽菸」官方2度發聲

1小時前32

快訊／婚外子女風波爆發1年！　鄭雨盛「秘密登記結婚」

1小時前2

8月5日星座運勢／牡羊金錢源源不絕　獅子曖昧氣息升溫

2小時前53

14萬網紅驚爆涉詐！買26吋行李箱「退20吋」賣家怒：私吞貨款搞失聯

2小時前619

采子爆分手富二代男友！淚：什麼都沒了 4個月前街頭親密剛被拍

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛
    11小時前7633
  2. 獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　確定提告！
    16小時前146128
  3. 熊家婕近照美翻　女兒獲讚最美星二代
    3小時前611
  4. 采子爆分手富二代男友！
    2小時前1219
  5. 才認愛5天...小21歲男友投奔若盈！　魏如萱陷難堪「今電台再神隱」
    12小時前3623
  6. 蘿拉求「回公司還債」蔡阿嘎傻眼
    13小時前308
  7. 韓女團無預警宣布解散　6成員告別
    17小時前82
  8. 粿粿甜謝尪「給放風券貼文被挖」　結婚3年爆情變
    11小時前103
  9. 快訊／鄭雨盛爆娶圈外女友「已登記」！
    1小時前62
  10. 資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會
    54分鐘前44
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合