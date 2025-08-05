日女團才爆性侵醜聞！又有成員爆「未成年飲酒抽菸」官方2度發聲

記者陳芊秀／綜合報導

日本女團「Pretty Chuu」由百萬人氣網紅Yurinya擔任偶像製作人，5月出道以來爭議不斷，先是成員之一天宮しゅな（天宮Syuna）遭Yurinya男友齊藤太一性侵，不料又有成員被爆在未成年時期飲酒、吸菸，引發日網議論，營運方緊急發聲明道歉。

▲日女團「Pretty Chuu」5月出道，8月初成員遭性侵事件曝光，又爆發未成年飲酒抽菸爭議。（圖／翻攝自X）

據日媒《Annex Sponichi》報導，「Pretty Chuu」營運方發表聲明，坦承已經退出團體的未成年成員確實飲酒，且證實女團經紀人也在場，「具有管理責任的立場，卻放任飲酒行為，是職務上的重大過失，因此針對同時在場的經紀人進行了嚴重的處分。」

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另外，成員之一齊藤千夏於7月14日剛滿20歲，但是日網爆出她年初還未成年就抽電子菸的照片，引發日網譁然。營運方表示：「關於『齊藤千夏』未成年吸菸問題，此行為發生於Pretty Chuu活動開始之前，活動開始後的未成年期間，包括電子菸在內的吸菸行為均未被確認。」聲明最後向粉絲致歉，並強調女團活動會按照計畫進行，請大家繼續支持。而女團8月2日剛因成員遭性侵一事發聲明道歉，隔天又因為未成年飲酒吸菸再發聲，連續兩天發出道歉聲明。

▲「Pretty Chuu」成員齊藤千夏爆19歲未成年時期抽電子菸的照片。（圖／翻攝自X）

▲「Pretty Chuu」營運方道歉。（圖／翻攝自X）



就在日網揣測齊藤千夏會暫時停工，甚至推團等，本人出來道歉。她表示，「由於今後，我將比以往更加謹慎，肩負責任，全力投入活動，懇請大家繼續支持我。我的輕率行動給許多人帶來了擔憂和麻煩，我深感抱歉」。而日網推測她離開前一個團體是因為未成年抽菸。

▲齊藤千夏道歉。（圖／翻攝自X）

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