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14萬網紅驚爆涉詐！買26吋行李箱「退20吋」賣家怒：私吞貨款搞失聯

電商大漏洞1／14萬網紅為千元行李箱挨告　遭控｢買A退B」內幕曝光

▲林姓網紅自稱「MBTI國際認證師」，卻捲入買賣交易被告上法院。（圖／翻攝自IG／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

在社群平台擁約14萬粉絲，經常以 MBTI 國際認證講師、自稱人格測驗與心理分析專家的34歲林姓網紅，近期爆出因為一只新台幣1000多元的行李箱被告上法院和地檢署，店家控訴林姓網紅購買行李箱後無故退貨，竟寄回另一只行李箱，私吞貨款後搞失聯，氣得賣家提告盼司法機關主持公道。

34歲林姓網紅，目前在社群平台擁約14萬粉絲，經常以 MBTI 國際認證講師、自稱人格測驗與心理分析專家身分出鏡。他在 Facebook、Instagram 等帳號經營多年，專注分享如何透過社群經營文章觸及率達到增加粉絲目的。林男定位「電商專家」與「數位資產經營者」，教網友如何打造自己的品牌形象，看似成功卻爆出消費爭議，甚至為此鬧上法院和地檢署。

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電商大漏洞1／14萬網紅為千元行李箱挨告　遭控｢買A退B」內幕曝光

▲林男要求退貨26吋行李箱，卻寄回另一只20吋行李箱。（圖／民眾提供）

事發於2023年10月中，林姓網紅於某電商平台訂購一只售價新台幣1868元的26吋行李箱，不料收貨7天後卻稱商品有瑕疵，申請退貨。賣家退款後，卻發現退貨商品竟是一只20吋箱子，明顯與訂單不符。

「我們公司沒有這款產品。」賣家負責人林男無奈表示，林姓網紅寄回的行李箱他們根本沒進貨，當下發現商品有誤後立即錄影傳訊給對方，林姓網紅起初認錯並承諾寄回商品，不料卻狸貓換太子企圖混淆視聽，還疑似利用退貨機制拿回下訂的款項。

電商大漏洞1／14萬網紅為千元行李箱挨告　遭控｢買A退B」內幕曝光

▲林男被發現寄錯行李箱後，向賣家致歉並承諾會將原商品退回。（圖／民眾提供）

賣家指控，林姓網紅在檢警做筆錄時表明已無法找到原購行李箱，並願以等值金額 1868元賠償。賣家於2024年12月27日至今年1月2日透過平台聊天功能及電話通知對方，要求今年1月10日前匯款到指定帳戶，對方竟搞失蹤，賣家隨即寄發存證信函催促，強調將訴諸法律途徑，但對方置之不理，氣得賣家向地檢署提告詐欺，無奈檢方認為只是消費糾紛，且無法排除賣家初始即錯寄20吋箱的可能性，予以不起訴處分。

賣家質疑林姓網紅獲不起訴後就失聯，很可能是慣犯，賣家也感嘆平台退貨機制偏向買方，最後只能自行承擔損失。

「他身為網紅這樣的狀況很不OK」，林男無奈表示，本事件這不僅是退貨爭議，更可能揭露電商平台制度漏洞對賣家不友善，賣家若未保存完整開箱證據、物流與商品照片，恐怕在面對類似問題時無法自保，而買家若有心利用平台機制退貨牟利，更是對賣家造成無法補償的傷害。

記者致電林姓網紅詢問退貨糾紛，對方僅簡短表示「這方面不方便回應」，隨即掛斷電話。

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電商大漏洞2／退貨機制藏魔鬼細節！　賣家這原因求償好難
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