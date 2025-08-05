采子爆分手富二代男友！淚：什麼都沒了 4個月前街頭親密剛被拍

▲本刊接獲消息，稱采子與高富帥男友Hank Chow分手。（圖／翻攝自采子IG／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

27歲的采子在2021年參加《全明星運動會》，被時報周刊CTWANT踢爆當時正在跟邱鋒澤交往的她，搭上好閨密荳荳的男友何孟遠，雙劈消息一出掀起熱烈討論。相隔4年，本刊今年3月又拍到采子新男友富二代Hank Chow在大街上互動親密，但才事隔4個月，本刊就接獲爆料，稱采子與Hank Chow已經分手，日前采子舉辦生日音樂會，這樣特別的日子，高富帥男友也沒有現身，似乎真的應證了分手傳聞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲采子結束生日音樂會後，與不少粉絲合照。（圖／本刊攝影組）



7月26日晚間10點半，本刊直擊結束生日音樂會後，一頭金髮的采子在會場外與不少鐵粉簽名合照，過程中笑聲不斷，可見采子的心情非常好，前不久完成凍卵的她穿著火辣，大方露出尚未完全消風的肚皮，儘管如此，整體比例看起來還是很勻稱。深夜11點半，采子耐心地「按奈」完粉絲，提著包包離開活動現場，與另4名演出的工作人員共乘共享汽車離開。次日凌晨零點13分，5人抵達台北市大安區的KTV，看來應該是大夥兒的慶功兼慶生之行。

▲剛做完凍卵的采子露出纖細的小蠻腰。（圖／本刊攝影組）



▲離開演唱會場地後，采子與工作人員到KTV慶功。（圖／本刊攝影組）



今年3月采子與Hank Chow手牽手一起去看凱爾KIRE的演唱會，途中被粉絲認出，但采子還是表現得相當大方，演唱會結束後Hank Chow男友力爆發，一把將采子摟進懷裡，接著散步回家，直到深夜都沒見到采子離開。照理來說按照這種甜蜜蜜的程度，Hank Chow應該是不會缺席采子的生日，但整場生日音樂會以及慶功宴都沒看到他的蹤跡，讓人不免懷疑兩人的感情是否真的生變。

▲今年3月本刊直擊采子與Hank Chow濃情蜜意的畫面。（圖／本刊攝影組）



其實除了Hank Chow沒有出現在生日音樂會，從采子平常的發文也能看出端倪，例如她將凍卵的過程拍成影片，並配上旁白表示「如果某些愛情不能給你安全感，那就多打幾針，給自己一點好了，你會不會曾經也是愛得太用力，就怕愛下去會什麼都沒有？人生真的太難預測了。」影片中還出現淋雨及落淚的片段，並說：「凍卵不是對愛情失望，而是我們可以更懂得怎麼照顧自己。」雖然是在分享凍卵經驗，但字句中也散發出單身的氣息。

▲觀察社群網站，4月時采子與Hank Chow還在留言處傳情。（圖／翻攝自采子IG）



▲5月10日是采子最後一次按讚Hank Chow的貼文。（圖／翻攝自Hank Chow IG）



采子也在留言區透露本來要一個人去做凍卵手術，是女性好友聽到後自告奮勇陪她去，隻字未提幾個月前還黏TT的男友。仔細觀察兩人的社群網站，能發現4月底時還互相在留言區用愛心傳情，原本采子對男友的發文總是篇篇按讚，但5月10日卻是最後一次按讚，雖然後來Hank Chow還有在采子做凍卵手術的發文中點了愛心，但除此之外基本上零互動，與先前濃情蜜意的模樣有很大的溫度差。

▲采子分享凍卵的過程，並透露原本要一個人去動手術。（圖／翻攝自采子IG）



▲生日當天采子發文吐露心聲。（圖／翻攝自采子IG）



而采子在27歲生日當天也PO文吐露心聲，表示：「昨天站在舞台上，想提醒自己，也想讓你們記得，那些以為走不過去的低谷、那些讓人快忘了怎麼呼吸的夜晚，我寫成歌，一首一首唱完整。」並說現在的她依然敏感會偶爾流淚，「但有些傷，會長出花；有些遺憾，也能唱成一首歌；有種不完美，也是一種可愛，是你愛人以及值得被愛的證據，有些人，放在心裡，沒有弄丟。」更許願每個人在成為誰的港口之前，要先溫柔地撐起自己的風浪，相當文藝。

關於采子與Hank Chow目前的感情狀況究竟為何？本刊詢問采子本人，至截稿前未得到回應。

延伸閱讀

▸ 感情再觸礁2／楚宣凍卵痛到無法走路 江宜蓉呼籲：別人的子宮不關你的事

▸ 獨家／樂天4女孩成人展「拚場AV女優」 活動前神秘下架內幕曝光

▸ 原始連結