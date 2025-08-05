林襄公審黑粉惹風波！　「四不政策」遭謾罵主動反擊…網抓包觸法

▲林襄人紅是非多，之前因為發出和粉絲互動的四不政策，引來正反兩面聲浪。（翻攝自小龍女臉書）

圖文／鏡週刊

林襄日前突然在社群擬訂粉絲的「四不政策」，包括素顏拒合照、下班不簽名等，沒想到意外惹怒男粉，直接留言開酸狠嗆；只是林襄也不甘示弱，將對方的留言及IG私訊截圖po網，反擊寫道：「很氣哦」，雖引來許多粉絲支持，但也有民眾跳出來質疑，認為林襄將私密訊息公開又未遮掩對方的姓名跟照片，讓男粉被不少粉絲攻擊，有可能觸犯恐嚇罪及違反《個資法》。

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▲林襄（左）視沈玉琳（右）為恩師，聽聞他病倒，傳出哀傷痛哭。（圖／TVBS提供）

啦啦隊女神林襄人氣火熱，但她其實隱藏了不少無形壓力。近日她罕見公開呼籲粉絲配合幾項原則，包含「素顏狀態請勿合照」「拍照前先徵詢同意」「上班排隊、勿堵動線」及「下班不簽名、不合照」，這項「四不政策」一出，立刻掀起兩極聲浪。

▲林襄曾在節目上秀出自己的素顏，讓不少網友震驚。（圖／翻攝自《同學來了》YouTube）

粉絲開嗆 跩什麼

雖然多數理性粉絲表示理解與支持，認為「女神也是人」，需要私人空間與尊重，但仍有少數網友認為「變得太有距離感」，甚至有男網友不滿開嗆：「在跩什麼東西？」更酸她「只會蹭在沈玉琳旁邊，蹭知名度，妳所賺的每一分錢，還不都是觀眾為了看妳，買門票而來的，跳舞跳得這麼爛，就只是個擺拍的模特兒，毫無跳舞的專業水準…」不僅在林襄的社群公開留言，也私訊到她的IG。

▲鄉民留言怒罵林襄下班不簽名、沒化妝不合照等規定。（圖／翻攝自林襄Threads）

▲林襄將粉絲傳到她IG的私訊截圖po上網，曝光對方的姓名和頭像。（圖／翻攝自林襄Threads）

令人意外的是，林襄並未低調處理，而是直接po出酸民留言，並簡短寫下：「很氣哦」。她的回應，引來粉絲一片叫好：「太帥了！」「這才是真女神！」其中一張照片甚至將該名粉絲的IG帳號、頭像照片都完全公開；過去林襄也曾因拒絕非工作時間合照，被部分鐵粉誤會耍大牌。

▲林襄（左）現在是味全龍啦啦隊員，去年底還登上跨年舞台表演。（圖／鏡週刊提供）

曝光個資 要注意

不過有網友跳出來質疑，林襄將網友傳到她IG的私訊內容，直接截圖放在網路上公開非常不恰當，而且連帳號、頭像都未遮掩，可能觸犯《個資法》。依照《個資法》第41條規定，若公開的目的是意圖為自己或第三人的不法利益，或是為了損害他人的利益，最高可以處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；此外，若公開私訊的目的，是要其他網友一同公審、肉搜，藉此恐嚇傳訊者、使其心生畏懼，也可能構成《刑法》第305條的恐嚇罪。

對此，本刊試圖聯繫林襄經紀人，至截稿前未取得回應。



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