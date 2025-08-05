樂天4女孩現身成人展「拚場AV女優」　活動前神秘下架內幕曝光

▲「TRE台北國際成人展」搶先公布邀請小紫、Rina、曲曲、穎樂，4位樂天女孩，將與來自日本的眾女優們拚場、拚人氣（圖／翻攝自tretaipeiIG）

圖文／CTWANT

集結超過百位人氣AV女優的2025「TRE台北國際成人展」，將在本月8日於台北南港展覽館2館登場，驚喜的是，主辦方早在7月特別在社群上搶先公布今年將邀請樂天桃猿啦啦隊：邱紫婷（小紫）、謝艾娜（Rina）、凃曲羿（曲曲）、林穎樂，4位樂天女孩會一起現身成人展，與來自日本的眾女優們拚場、拚人氣。不過該貼文公布數天後，也就是7月11日下午1點半左右悄悄下架4位樂天啦啦隊的照片，而之後官方發佈的訊息與貼文中，也沒有再出現小紫、Rina、曲曲、穎樂，或是其他樂天女孩出席的消息，令人不解。

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▲樂天女孩參加2025成人展的貼文，在7月11日下午1點半突然全部消失。（圖／翻攝自tretaipeiIG）

即將在8至10日於南港展覽館2館盛大登場的2025「TRE台北國際成人展」，每次活動皆吸引眾多人潮，就連毛巾、潮T、徽章，或是各類套票也都造成搶購熱潮，像是「千年一遇神乳」瀨戶環奈、「暗黑女神」本庄鈴的立牌，在活動還沒正式開始前，就已經完售，可說是商機驚人，許多人都想來搶食這塊大餅。

▲樂天女孩琳妲去年就曾以網紅身份參加成人展活動擺攤。（圖／翻攝自琳妲臉書）

▲有著「台版新有菜」之稱的小龍女菲菲，去年曾應琳妲之邀，在成人展與新有菜本尊相見歡。（圖／翻攝自菲菲IG）

其實身兼啦啦隊「樂天女孩」與YTR「反骨男孩」的林羿禎（琳妲）去年就曾以網紅身份參加成人展活動擺攤，「我親自坐鎮！三天三夜驚喜不間斷，還有神秘女神助陣」，更預告自己會拍Vlog，不過卻有粉絲留言「這張相老外會以為你是XX女優」。有趣的是，琳妲還邀請了有「台版新有菜」李恩菲（菲菲）到場，與新有菜本尊相見歡，當時也在PTT論壇上掀起熱烈討論。但這次樂天女孩原本再將現身給粉絲一個大驚喜，卻忽然又變成「消失名單」後，相信粉絲們絕對會感到非常失望。

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