李多慧許願成功！進軍台灣影壇「50歲徐若瑄演她媽」爆拍鬼片掀話題

▲韓籍啦啦隊女神李多慧（右圖）傳出將和徐若瑄（左圖）合作拍電影。（右圖翻攝自李多慧IG）



圖文／鏡週刊

韓國啦啦隊女神李多慧將如願進軍影壇！不只一次透露想演戲的她，從去年許願至今，終於躍上大銀幕。據悉她將參與都市傳說的類型片《辛亥隧道》演出，並與徐若瑄首度合作，兩人將在片中飾演一對母女。

25歲的李多慧2023年來台擔任職棒啦啦隊，很快獲得矚目，1年後就從樂天棒球隊跳槽味全龍，也接下運動品牌、電玩等不少代言，IG粉絲人數高達181萬人，YouTube頻道經營1年就有百萬元進帳，是目前最具指標性的韓籍啦啦隊員。她自去年起就釋放極度想跨足戲劇領域的意願，只是中文不夠好，口音也是一大弱點，不過年初她透露拍戲已有眉目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲個性親切又會跳舞的李多慧，是人氣啦啦隊女神。



恐怖初體驗 前輩帶路

據悉，李多慧的戲劇初體驗將獻給恐怖片題材的電影《辛亥隧道》，和50歲的徐若瑄搭檔演母女，兩人都有甜美外型，巧的是都有在海外發展的歷程，講話又自帶娃娃音，有不少共通的特質。而2019年徐若瑄就曾憑《人面魚：紅衣小女孩外傳》入圍台北電影節最佳女主角，對驚悚片和母親角色的掌握頗有心得。

▲2019年徐若瑄（左）曾憑《人面魚：紅衣小女孩外傳》入圍台北電影節最佳女主角，當時演出單親媽媽。（威視電影提供）



自2023年以韓籍啦啦隊員身分來台掀起熱潮後，李多慧人氣居高不下，為了更深入拓展演藝事業，她不僅積極學習中文，更努力體驗在地生活。她曾表示，為了解台灣文化，經常搭乘捷運、吃夜市小吃，甚至曾騎機車環島旅行。

▲徐若瑄曾監製、演出電影《孤味》頗獲好評。左起孫可芳、謝盈萱、徐若瑄、陳淑芳、陳妍霏。 （翻攝自陳姸霏臉書）



李多慧去年就透露今年的新計畫，表示接到了很多演出邀請，「我覺得我可以嘗試很多不同的角色，演壞人也可以，我覺得自己表情很豐富，演青春可愛的校園作品應該可以有不錯的表現喔！」但她表示才剛接觸演戲，想選擇接近自己性格的角色，暫時不會考慮大尺度的演出。

▲李多慧（右）因為熱愛台灣美食，去年受邀和KID（左）拍外送平台廣告。（翻攝自李多慧臉書）



歡喜接代言 苦惱買房

來台就收穫多項代言的李多慧，已經有能力在台灣購屋，但她看了一輪後才知台北房子其實不便宜，因此她日前在頻道節目中一臉苦惱說，已經開始省吃儉用，盡量不買名牌，想存錢早點在台灣置產。

李多慧曾在韓國觀光大學修讀觀光中文系，但她至今仍努力學中文，在口音的部分仍不容易克服，近期她分享已經可以用中文跟人對罵，相當搞笑，可見在電影拍攝的前期壓力下，中文已有大幅的進步。



更多鏡週刊報導

應援添跑道／啦啦隊女神進軍戲劇圈！ 她變八點檔女星「還找到老公」