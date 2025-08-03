《西遊記》86歲朱龍廣離世！　六小齡悼念：永遠的「如來佛祖」

記者張筱涵／綜合報導

曾在1986年經典電視劇《西遊記》中飾演「如來佛祖」的資深藝術家朱龍廣，已於2025年8月2日因病在北京辭世，享壽86歲。消息傳出後，引發各界哀悼，六小齡童率先於微博發文悼念：「永遠的『如來佛祖』，無限的哀悼與思念」，引發網友廣泛共鳴。

▲朱龍廣離世，享壽86歲。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



朱龍廣最為人熟知的角色，正是在《西遊記》及續集中塑造出的佛祖形象。當年因擁有「前庭飽滿、地闊方圓」的面相特質，被化妝師王希鐘力薦飾演如來，一試妝便震撼劇組。他為詮釋角色苦心鑽研佛像坐姿與手勢，甚至糾正初期姿態錯誤。其形象深入人心，不僅曾在尼泊爾被誤認為佛陀轉世，收到「回歸故鄉」的請柬，甚至在泰國旅遊時看到印有自己造型的佛像，網友笑稱他是「花錢買自己照片的第一人」。拍攝期間在湖北遇旱，他抵達當天下起大雨，離開後轉晴，亦被傳為「祥瑞」。

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除《西遊記》外，朱龍廣在經典戰爭電影《地道戰》中飾演抗日英雄高傳寶，該片累計觀影人次達18億，締造吉尼斯紀錄。他在拍攝跳樹戲時膝蓋骨裂，直到34年後才接受人工關節置換，顯示其對表演的敬業與奉獻。

他也參與多部膾炙人口的影視作品，如在《武林外傳》中以陝西方言演出佟湘玉之父佟伯達，名字更巧妙取自「Buddha」音譯，兼具威嚴與幽默。此外，他亦參與話劇《豹子灣的戰鬥》《滾滾的黃河》、電影《青松嶺》《西安虎家》《悟·空》等作品，深耕表演藝術長達40餘年。

朱龍廣一生低調，不接受商業代言，堅信成功源於團隊合作。他曾說：「角色要從畫裡走出來」，堅持藝術信念。其演技被導演盛讚為「英俊、威武、戲好」，網友更評價他「莊嚴悲憫，如佛臨世」。

私下生活中，他與演員妻子吳惠芳相伴58年，育有三女，長年包攬家務，是公認的模範丈夫。