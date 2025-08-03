交往男友5個月…劉曉憶放閃突改口叫老公！私下「婆媳互動」曝光

記者黃庠棻／台北報導

48歲女星劉曉憶出道至今30年，演出過多部戲劇，包含《飛龍在天》、《甘味人生》、《炮仔聲》，以及近期的《願望》，4月時大方認愛酒吧老闆，時常會在社群網站上放閃，也承認雙方是以結婚為前提交往，沒想到她3日發長文放閃，文中「老公」兩個字也意外成為亮點。

▲劉曉憶認愛後，時常會在社群網站分享甜蜜生活。（圖／翻攝自Instagram／judyliu6677）

劉曉憶3日在社群網站上曬出與男友的合照，這也是她時隔一個月久違放閃，寫道「今天進棚的時候丁哥說了一句～果然戀愛中的女人比較漂亮，我第一個念頭就是，我老公真的把我當寶貝在疼愛，我的每句話他都很認真放在心上，即時我只是隨口說說，從在一起到現在我說要做的事情，他好像沒有一個不字，也沒有不開心的表情過」。

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▲劉曉憶認愛後，時常會在社群網站分享甜蜜生活。（圖／翻攝自Instagram／judyliu6677）

接著，劉曉憶繼續分享了小倆口私下的互動，坦言自己有時候會去男友的餐廳幫忙，偶爾不小心變成「幫倒忙」，對方也不會有一句怨言，在生活大小事對她極盡寵愛，讓她笑說「對我好到有的時候我都在我未來婆婆面前不好意思，深怕她覺得我搶了她的兒子」。

▲劉曉憶認愛後，時常會在社群網站分享甜蜜生活。（圖／翻攝自Instagram／judyliu6677）

而劉曉憶在文章中改口叫男友「老公」也意外成為亮點，此前她在4月大方認愛時，透過經紀人證實「明年結婚」的喜訊，不過結婚細節都要等現在的工作完成後才能繼續規劃。至於在交往5個月後，突然叫男方「老公」，是否已經低調登記結婚，對此《ETtoday星光雲》詢問經紀人，對方表示「沒有啦，如果結婚我們會公布」，強調「雙方本來就以前婚為前提交往，叫老公、老婆是他們的日常」。此外，劉曉憶主演的《願望》劇情進入倒數，目前正在趕拍中，其他工作則都還在規劃中。

▲劉曉憶突改口喊男友「老公」。（圖／翻攝自Instagram／judyliu6677）