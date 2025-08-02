直擊／最美開球女神來了！大咖韓團ITZY現身大巨蛋　投球架勢滿分

記者吳睿慈／台北報導

中信兄弟球團將於8月1日至8月3日，在臺北大巨蛋主場盛大舉辦「龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週」，超人氣女團ITZY於2日擔任開球嘉賓，她們分別唸出上場球員的名字後，投出帥氣的一球，引起全場熱烈的尖叫聲。

▲▼ITZY為中信開球首度站上大巨蛋。（圖／讀者提供）



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ITZY於2日擔任開球嘉賓，禮志頂著俐落短髮、Lia綁成低馬尾、留真則是一頭長直髮、彩領特別梳成運動感十足的包子頭，還有有娜亮麗的紅髮現身，5人合體開球，還不忘暖身、伸伸懶腰，在主持人喊著「3、2、1」的口號下，她們頗有架式地帥氣丟出球，並與球員賽前合照，為球賽揭開序幕。

▲ITZY開球架勢滿分。（圖／讀者提供）

自2019年以來，ITZY透過出道曲〈DALLA DALLA〉橫空出世以來，MV創下YouTube 24小時破千萬觀看的驚人成績，並接連拿下多項音樂榜冠軍。不愧是K-POP表演女王，舞台表現力驚人，擁有龐大的全球粉絲群。從〈ICY〉、〈WANNABE〉到〈SNEAKERS〉、〈CAKE〉、〈UNTOUCHABLE〉、〈GOLD〉等多首代表作熱播不斷，近期更成功完成第二次世界巡演，展現驚人國際影響力。

▲▼ITZY在場上為球隊加油。（圖／讀者提供）



她們8月2日擔任賽前開球嘉賓，首度踏上臺北大巨蛋棒球場，以象徵性的開球儀式，為中信兄弟「Channel B vol.2」K歌主題日正式揭開序幕，為賽事增添最亮眼的焦點。邀請 MIDZY 與中信兄弟的球迷朋友們，一同進場共襄盛舉，感受ITZY的魅力與球場的熱血瞬間。