日情侶檔YTR爆性醜聞！男友「性侵女偶像」懷孕逼墮胎…她怒斬5年情

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣網紅Yurinya（ゆりにゃ）憑50.7公分超細腰圍，在YouTube、TikTok拍片擁有超過百萬粉絲追蹤而走紅，過去與男友TAICHI（本名：齋藤太一）組成「YuriTai情侶」合作拍片。她5月曾在IG發文告白相識5年零2個月，不料男友私下性侵女偶像導致懷孕，受害女偶像更是她擔任製作人的旗下偶像女團「Pretty Chuu」成員，她1日發聲明譴責並切割男友：「今後不再與其有任何關係。」

▲日人氣YouTuber Yurinya憑50.7公分超細腰圍走紅。（圖／翻攝自X）

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▲Yurinya與男友齋藤太一交往5年半，時常合作拍情侶片。（圖／翻攝自X）

根據網友爆料，Yurinya擔任偶像製作人，5月推出女子團體「Pretty Chuu」出道，成員之一的天宮しゅな（天宮Syuna），在她家中睡覺時，遭Yurinya的男友齋藤太一脫衣偷拍，事後男方一度道歉，但仍在熟睡中遭男方性侵導致懷孕。天宮Syuna接受流產手術後，被施壓不得將此事告知Yurinya，否則「人生和整個偶像團體都會結束」，對方還提出100萬日圓和解，天宮Syuna忍無可忍之下向爆料YouTuber告發此事，並且向警方報案。

▲Yurinya擔任偶像製作人，推出女團「Pretty Chuu」5月出道。（圖／翻攝自X）

▲「Pretty Chuu」成員天宮Syuna遭齋藤太一脫衣性騷、性侵懷孕。（圖／翻攝自X）

▲天宮Syuna將被性騷脫衣、被性侵過程找爆料YTR告發，並且向警方報案。（圖／翻攝自X）

Yurinya於1日發表道歉聲明，坦言向當事人確認後，得知網傳內容大致屬實，為了保護受害女性的身心狀態，她身為製作人正在誠心處理中，並向受到傷害的天宮Syuna、粉絲及相關人士道歉。

緊接著，Yurinya譴責齋藤太一：「他的行為無論是作為人還是社會人，都極度不負責任且卑劣，缺乏信任與尊重。」她表示自己不僅是作為製作人，而是身為一個人，強烈譴責男方的行為，在此明確宣告，「今後不再與其有任何關係」。

最後Yurinya聲明提到：「雖然共度了5年半的漫長時光，並對他深信不疑，但做出這樣的決定非常痛苦且艱難。然而，從現在開始，我希望能逐漸面向未來，過著屬於自己的生活。」

▲Yurinya發聲明向受害女偶像道歉，譴責切割齋藤太一，斬斷5年感情。（圖／翻攝自X）

有關偶像女團活動，Yurinya強調會致力於「Pretty Chuu」的所有成員能夠安全且積極地活動，包括重新審視團隊體制及管理體制，防止類似事件再次發生。她也再度向粉絲、相關人士致歉。