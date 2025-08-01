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曹佑寧首度拍大陸短劇！古裝上陣「熱到懷疑人生」吊鋼絲靠肌肉撐

獨家／曹佑寧首拍劇古裝上陣「熱到懷疑人生」　吊鋼絲靠肌肉撐：超吃力

▲曹佑寧首度拍古裝戲，身材瘦高的他扮起古裝俠士，氣質清冷出塵。（圖／經紀人提供）

圖文／鏡週刊

男星曹佑寧近年片約不斷，無論是電影或電視劇都有亮眼表現，儼然成為新生代中堅演員。最近他加入對岸短劇熱潮，接演中國大陸改編自熱門手遊的古裝豎屏短劇《煙雨江湖》，這是他出道以來首度穿上古裝，還挑戰吊鋼絲動作戲，讓他直呼「熱到懷疑人生」！

曹佑寧今年5、6月行程滿檔，甫結束恐怖片《厄魂》拍攝與電影《山忌：黃衣小飛俠》宣傳後，又參與多場商務活動。7月他火速飛往中國，投入短劇《煙雨江湖》拍攝，該劇不僅改編自知名武俠手遊，同時也具備宣傳品牌的任務，女主角由曾演出《愛情公寓5》《度華年》的30歲女星成果擔綱。

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獨家／曹佑寧首拍劇古裝上陣「熱到懷疑人生」　吊鋼絲靠肌肉撐：超吃力

▲《煙雨江湖》舉辦了盛大的開機儀式，曹佑寧領到好幾個開機紅包。（圖／翻攝犬八工作室微博）

從開機現場照片可見，曹佑寧在演員排位中高居第一，擔任男主角、戲份吃重。他開心表示，這次拍古裝可說是圓了自己的一個夢，但也直呼過程非常艱辛：「真的要向所有拍古裝的朋友致敬！夏天穿著多層服裝、頂著悶熱頭套一整天，真的非常不舒服。就算準備了再多涼感用品，也完全派不上用場！」

獨家／曹佑寧首拍劇古裝上陣「熱到懷疑人生」　吊鋼絲靠肌肉撐：超吃力

▲曹佑寧幾年前曾短暫在對岸發展，其中《為你逆光而來》的女主角余玥還一度被捲進曹佑寧情變網美女友的話題中。（圖／《為你逆光而來》官網）

除了首次嘗試古裝，曹佑寧這次也挑戰吊鋼絲，雖然他有運動員背景，但拍攝過程仍充滿挑戰。他透露：「以前幻想吊鋼絲一定很帥，像俠客在空中飛，但實際上要靠核心肌群撐住身體，才能飛得帥氣，看似輕鬆其實超吃力！」

獨家／曹佑寧首拍劇古裝上陣「熱到懷疑人生」　吊鋼絲靠肌肉撐：超吃力

▲上半年曹佑寧接連宣傳數部電影及影集，之後進《煙雨江湖》劇組，工作滿檔。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

近年中國短劇市場火熱，快速崛起甚至蠶食傳統長劇的市場份額，不少大咖演員如萬茜、劉曉慶也投入短劇拍攝，「小龍女」李若彤更憑藉每集僅4分鐘的《午後玫瑰》翻紅。台灣方面，鄭人碩、吳建豪、高捷，以及已故藝人高凌風的女兒葛宸羽等人也陸續投入不同類型的「橫屏短劇」。

獨家／曹佑寧首拍劇古裝上陣「熱到懷疑人生」　吊鋼絲靠肌肉撐：超吃力

▲之前對岸網上曾傳王淨要拍陸劇，不過證實是假爆料，反而男友曹佑寧快一步接拍了短劇作品。（圖／翻攝自曹佑寧IG）

隨著短劇製作門檻低、報酬快、周期短，未來可預見將有更多台灣演員轉向這個快速成長的市場，尋求曝光與轉型的新機會。



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