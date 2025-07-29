遭爆搭上新光醫院副院長！　徐韻翔還原接送情聚會真相：正常社交

記者張筱涵／綜合報導

《鏡週刊》今（29）日報導新光醫院副院長洪子仁與壹電視主播徐韻翔「互動親密、出雙入對」，引發外界關注，當事人徐韻翔隨即透過個人粉絲專頁發聲澄清，強調該場餐敘為文化界聚會，共有7人出席，屬於單純正常的社交活動，絕無逾越分際之舉。

▲徐韻翔。（圖／翻攝自FACEBOOK／徐韻翔）



徐韻翔在聲明中表示：「關於鏡週刊報導本人與洪副院長所參加餐敘，為文化界餐敘，共7人與會，僅單純正常社交活動，並無逾越分際之舉。」她同時懇請媒體尊重其隱私與家庭生活，特別呼籲不要讓年幼的孩子因而曝光受到干擾，「盼望各界共同維護對隱私與尊重的底線，感謝大家關心。」

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對此事件，洪子仁稍早也透過聲明回應，表示雙方是因工作與活動邀約而參與餐敘，強調「全程互動得宜，並無逾越一般社交分際。」

▲徐韻翔發文。（圖／翻攝自FACEBOOK／徐韻翔）



徐韻翔的澄清聲明也獲得聲援，醫師姜冠宇轉發貼文力挺，表示：「學姊辛苦了，我在台大EMHA校友餐會也有親眼看到您帶配偶出席，這齣實在是偏離現實。」許多網友也留言鼓勵：「妳的努力不會被抹滅，那些傷害妳的人，說的不是事實」、「默默守護家庭的母親和妻子，是堅持也是選擇」，呼籲外界勿隨意揣測，給予當事人應有的尊重與空間。