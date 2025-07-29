人妻主播同框新光醫院副院長！「私下出遊照」曝　她生完一字未提老公

圖文／鏡週刊

去年徐韻翔才剛透過試管生下小兒子，她曾發文，「懷孕期間，雖然承受了許多身體上的不適，瘋狂孕吐、久咳氣喘、腳水腫、妊娠高血壓，最後因為胎位不正，必須剖腹產。原來所有的母親，為了孩子，與生俱來擁有著無比的毅力與勇氣。」字句中隻字未提孩子的爸，徐韻翔二胎請了3個月的產假，去年7月回來播報新聞，如今跨界捲入杏林的花邊風暴之中。

▲徐韻翔（前排右二）受洪子仁（前排右三）之邀，南下到他授課的學校演講。（翻攝自徐韻翔IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

如消息來源透露，徐韻翔和洪子仁於公於私都頗有交情。時間回到前年8月，新光醫院醫護人員到帛琉義診，徐韻翔也以採訪名義一起同行；另外，徐韻翔曾參加新光醫院的YouTube官方頻道節目，和洪子仁同台。

▲今年4月，徐韻翔（右圖）和洪子仁（左圖）都在同個地點拍照，並分別po出前往欣賞演唱會的照片。（翻攝自徐韻翔、洪子仁臉書）

不僅如此，洪子仁更多次受邀擔任年代新聞YouTube《韻翔主播健康智庫》、壹電視《主播凹鬥中》節目來賓，和徐韻翔的合影散見社群網站。尤其今年4月4日，兩人還分別在臉書po出前往大巨蛋觀賞古典音樂家波伽利演唱會的照片，卻難得各拍各的、沒有併肩合影，應該也是結伴同行。已婚的人父人母湊成社交CP、彷彿螢幕情侶，引人懷疑以致八卦耳語傳開，也是不難想見。



更多鏡週刊報導

人妻主播搭上副院長3／女主播身兼慈母忙不停 徐韻翔「偽單親」獨自顧2寶

人妻主播搭上副院長4／首位非醫師接新光醫院副院長 洪子仁公衛背景擁高位