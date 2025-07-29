人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊…偽單身婚姻現況曝

▲7/23 18：15 洪子仁（左）停好車後，和徐韻翔（右）前往喜來登飯店。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

壹電視主播徐韻翔去年7月生下二寶回歸新聞台，近來本刊調查發現，平常對婚姻生活極度低調的她，檯面下彷彿過著偽單親的生活，幾乎都是一人忙進忙出照顧兩個孩子，身邊極少出現老公的身影。不過就在夫妻各過各的之際，傳出新光醫院行政副院長洪子仁對小15歲的徐韻翔照顧有加，經常帶著她參與醫界飯局；果然，本刊直擊洪子仁親自開著豪車到徐韻翔家上演溫馨接送情，熟年男女出雙入對的私密互動，頗耐人尋味。

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▲2020年疫情高峰時，洪子仁經常受邀上節目。（圖／翻攝自洪子仁臉書）

今年約44歲的徐韻翔，在壹電視任職主播多年，2016年和年長她不少的老公結婚，但她對家庭相當保護，幾乎沒有公開談論過夫妻生活。據悉，同事們只在婚禮上見過徐韻翔的先生，連她陸續生了兩個孩子，也都鮮少有人看過。相當低調的徐韻翔，社群版面上最常出現的是環保議題，不走曝曬家庭路線。

▲7/23 15：00 下午時分，主播徐韻翔穿著休閒，獨自搭公車辦事情。（圖／鏡週刊提供）

日前本刊接獲線報，徐韻翔除了罕見的一家同框畫面之外，私下別有一番社交生活，就是她出現在同樣已婚多年、育有小孩的洪子仁身旁；近一年來，只要洪子仁出席醫界交際飯局場合，身邊常常帶著的另一半都是徐韻翔。業界對平日就風流倜儻的洪子仁和徐韻翔出雙入對，早已司空見慣；不過向來形象專業、穩重的徐韻翔，卻願意跟著洪子仁四處應酬，擔任類似陪吃的角色，兩人關係難免啟人疑竇。

▲7/23 18：14 洪子仁載著徐韻翔到喜來登飯店旁停車場，她從副駕下車後坐在停車場外的椅子等待。（圖／鏡週刊提供）



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