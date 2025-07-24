梓渝爆「私下罵粉絲傻逼」！　5年後援會心痛脫粉：傻到喜歡你這樣的人

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星梓渝因BL劇《逆愛》爆紅，如今卻接連遭多位前女友指控劈腿、欺騙感情，前女友2號是百萬網紅「奶黃包」，除了踢爆他私生活不檢點外，更透露他曾私下罵粉絲「sb（傻逼）」，對此，他的前官方粉絲後援會也發文宣布脫粉：「希望大家能遇到值得的人，擦亮眼睛，不被辜負，不要走我們的老路。」

▲梓渝。（圖／翻攝自微博）



「梓渝全國粉絲後援會」過去是梓渝最大的後援會，2024年12月卻突然宣布中止運作，並把封面照換上「快逃」二字，對於網紅奶黃包爆料梓渝罵粉絲「傻逼」一事，該後援會24日發出長文聲明，「我們願意陪伴他這麽久，只是因為當時的我們深信，他是一個很好的人，結果那麽那麽多年了，才發現事實並不是那樣。」

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▲梓渝過去最大的後援會發文。（圖／翻攝自微博）



該後援會自梓渝參與《少年之名》選秀節目期間便開始運營，歷經5年時間，陪伴他走過《花開計劃》、《青春有你3》等重要演藝生涯階段，甚至在解約期間仍持續支持，直到2024年底關站，「對於那些認定他就是全世界最好的人/全世界都在害他的人來說，無論我們說什麽，都能被扣上新的罪名。但現在，我們相信大家已經能自行判斷。」

後援會強調，他們從未藉機蹭梓渝熱度，對於梓渝連日來的負面風波，無奈表示：「我們承認自己是『sb』，如果不是的話，怎麽能傻到喜歡上你這樣的人呢。希望大家能遇到值得的人，擦亮眼睛，不被辜負，不要走我們的老路。」引發外界議論。

▲梓渝過去最大的後援會發文。（圖／翻攝自微博）