日本強檔今夏話題雙強　《ChaO》、《大追跡》齊登場引爆熱潮

記者吳睿慈／綜合報導

2025年夏天，日本影視界強檔齊發，浪漫動畫鉅獻《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》（簡稱《ChaO》）與緊張刺激的刑偵新劇《大追跡～SSBC重案組～》同步來襲，分別以奇幻愛情與專業辦案兩大主題，搶攻觀眾視線，成為今夏討論度最高的影視雙霸。

▼▲《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》總作畫張數超過10萬，重現最寫實的浪漫故事。（圖／CATCHPLAY提供）



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由STUDIO 4℃傾力打造、歷時七年製作的動畫電影《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》將於8月22日在台上映，描繪一個人類與人魚共存的未來都市，男主角史蒂芬在一次意外中被人魚公主恰歐突如其來地求婚，展開一段跨越種族與世界觀的戀愛奇遇。預告中恰歐直球告白：「我們結婚吧！」而史蒂芬則震驚回應：「魚竟然會說話！」故事從兩人間的文化衝擊、心動與糾結開始，探討愛情的本質與理解的力量。

導演青木康浩表示：「這部作品不僅是一場奇幻愛情旅程，也希望提醒觀眾尊重與理解不同文化的重要性。」片中不僅情節動人，動畫製作更達頂級水準，總作畫張數超過10萬，連牆角的衛生紙架、街道上的貓咪都在「動」，畫面生命力十足，為觀眾帶來全方位沉浸式體驗。

▲《大追跡～SSBC重案組～》由相葉雅紀、大森南朋與松下奈緒領銜主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



而在實境劇場方面，由相葉雅紀、大森南朋與松下奈緒領銜主演的刑偵推理劇《大追跡～SSBC重案組～》成為MyVideo暑期重點職人劇之一。該劇講述由菁英上班族轉任警察的名波凜太郎（相葉雅紀飾演），與老派刑警（大森南朋飾演）共同在警視廳SSBC分析與追蹤犯案線索，首播即於日本TVer影音平台創下150萬觀看次數，橫掃綜合排行榜冠軍。

劇中相葉雅紀一改私下溫和形象，飾演冷靜犀利的高階警探，還不時打出自己是「內閣長官姪子」的底牌與上司過招，引發觀眾熱議。最新劇情更呈現團隊能從全日本5,000萬輛自行車中比對出嫌犯所用車輛的高超技術，引發網友驚嘆：「這根本是神探等級的追蹤能力！」

幕後花絮同樣精彩，松下奈緒現場「踢電纜線」和「猛敲廁所門」的行徑令人爆笑，大森南朋笑稱：「她完全不是我想像中那種優雅女神！」松下也笑著解釋：「都是太入戲啦！」劇組氣氛熱絡，專業與娛樂並重，成功塑造出風格獨特的刑事劇魅力。《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》與《大追跡～SSBC重案組～》兩部作品分別在8月22日全台上映，以及MyVideo平台每週四更新最新集數。