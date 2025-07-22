Janet《零日攻擊》演民選女總統「原型是蕭美琴」　親提ABC腔自嘲

記者黃庠棻／台北報導

《零日攻擊》在今（22）日舉辦首映會，製作人鄭心媚領軍主演群包含Janet謝怡芬、杜汶澤、連俞涵、莊凱勛、潘慧如、侯彥西、楊富江、謝章穎、張洛偍一同出席。其中，Janet在第一集飾演民選女總統，她也大方分享演出的趣事。

▲《零日攻擊》舉辦首映會。（圖／記者周宸亘攝）

Janet在記者會上大方分享，當收到《零日攻擊》演出邀約時，相當擔心自己的ABC腔，還開玩笑表示很怕觀眾聽到她的聲音只會聯想到自己的廣告詞「不是萬歲牌的我不吃」，幸好劇組給她滿滿的信心，要她不用擔心口條，也信任觀眾會被她的演技所說服。

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▲Janet在《零日攻擊》飾演民選女總統。（圖／記者周宸亘攝）

談到如何做功課，Janet坦言自己看了很多台灣、國際女領導人的演講、訪問，也收看不少影集，但認為「看真正的政治人物比較像」，後來實際到總統府拍攝、穿上戲服之後「那個感覺就來了」，雖然口條的部分有點困難，但在拍攝演講戲碼時，工作人員都會幫忙舉大字報，讓她能夠順利完成。

▲Janet在《零日攻擊》飾演民選女總統。（圖／記者周宸亘攝）

此外，Janet也分享日前在哥本哈根民主高峰會後台，意外與蔡英文前總統合體的故事，坦言當時介紹完戲劇的內容，下台只有十幾分鐘時間，因此沒想到真的能遇到對方，蔡英文一見到她就親切地表示「嗨，聽說妳要演總統」、「這麼好，妳不用選就可以當總統」，兩人對話、互動相當可愛。

▲Janet在《零日攻擊》飾演民選女總統。（圖／記者周宸亘攝）

被問及為何想找Janet飾演總統，製作人鄭心媚表示這個角色挑了很久，一開始設定就是女總統，不過發現很多同年齡的台灣女星都演媽媽比較多，希望能找個會令人耳目一新的演員，在籌備過程中剛好遇上總統選舉，看了蕭美琴副總統後，馬上就決定找Janet參與，大讚「Janet整個人的氣質可以撐起來這個角色，學經歷的背景也非常適合」。