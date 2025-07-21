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小龍女李恩菲「曬新舊啦啦隊服」　穿過5年樂天喊不像：不一樣

記者王靖淳／綜合報導

「小龍女」李恩菲（菲菲）外型甜美且神似日本AV女優新有菜，擁有高人氣的她，今（21）日透過Threads發文曬出味全龍和樂天的啦啦隊服對比照，同時也強調：「真的不一樣顏色。穿過五年樂天制服的老菲真的覺得不像。」

▲▼菲菲。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）

▲李恩菲長相神似新有菜。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）

李恩菲表示，味全龍的啦啦隊服顏色與樂天的大有不同，味全龍的制服是鮮紅色，這一色調也讓她感到格外振奮。這次新制服在明星賽中首次亮相，李恩菲提到，由同隊隊友李多慧親自操刀設計，她認為新制服不但華麗且細節滿滿，讓不少女孩紛紛都稱讚說好看。

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▲▼菲菲。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）

▲李恩菲曬兩隊隊服對比照。（圖／翻攝自Threads／aviva_1028）

李恩菲也透露，新制服的裙子部分可以拆掉換成褲子，這樣的兩用設計在啦啦隊服中算是首次的服裝。她還特別提到，銀色點綴的裝飾，讓制服更加精緻。李恩菲表示，自己曾穿過五年樂天隊的制服，但這次的味全龍的制服，讓她有不同的感受，「穿過五年樂天制服的我真的覺得不像，都有不同的美，這次制服大家都說很美，我自己也好喜歡欸。」

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菲菲樂天女孩啦啦隊味全龍小龍女

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