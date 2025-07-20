《辛普森》又神預言「CEO偷情聽COLDPLAY」？　官方出面曝真相

記者張筱涵／綜合報導

COLDPLAY（酷玩樂團）近日演唱會的「親吻鏡頭」（Kiss Cam）意外揭露了一對不倫戀，掀起全球網友熱議外，更有網友指出《辛普森家庭》早在2003年就有一幕預言了這件事，但真相也隨著深入了解後曝光。

▲X瘋傳《辛普森家庭》預言照，但其實只是網友合成的。（圖／翻攝自X／JustLookingMon）



[廣告]請繼續往下閱讀...

COLDPLAY演唱會鏡頭捕捉到美國新創公司已婚CEO安迪拜倫（Andy Byron）與人資主管克莉斯汀．卡博特（Kristin Cabot）在觀眾席互動親暱，畫面曝光後兩人迅速避開鏡頭，後被揪出兩人是外遇關係。

隨著網路討論度越來越高，有網友聲稱美國長壽動畫《辛普森家庭》（The Simpsons）早在多年前就「預言」了這一幕，並附上一張高度相似的「劇照」，引起網路瘋傳。不過，外媒《經濟時報》報導指出，該圖片實為AI生成，並非出自《辛普森家庭》任何實際播出的劇集。

動畫製作人阿爾·讓（Al Jean）也澄清表示：「我們的內容是諷刺，不是預言，任何雷同純屬巧合。」AI影像分析平台「Wasitai」也進一步驗證這張圖為人工智慧所產出，證實謠言不實。

至於演唱會事件本身，根據現場影片與外媒報導，當時COLDPLAY在波士頓吉列體育場舉辦演唱會，Kiss Cam畫面投放至大螢幕時，拍到台下安迪拜倫從背後擁抱克莉斯汀．卡博特，兩人隨著音樂輕輕搖擺，氣氛親密。

當安迪拜倫和克莉斯汀．卡博特發現被拍攝後，兩人顯得驚慌失措，立即分開躲避，引發台下觀眾一陣錯愕，事後經媒體查證，兩人皆已婚且並非彼此配偶，風波迅速延燒。短短數日內，安迪拜倫公司即宣布他請辭執行長職務，並表示其行為不符合公司價值與文化，將立即啟動尋找新任CEO的程序。