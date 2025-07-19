沈玉琳作客「一進門白家綺就臭臉」！她認：渾身不對勁 結局超展開

記者潘慧中／綜合報導

沈玉琳曾受邀前往白家綺的家作客，卻意外出大事，「大家吃飯快快樂樂，她不曉得在臭臉什麼」，原本以為女方不歡迎自己，結果一切其實得從他一進門開始說起。

▲沈玉琳一進門就發現白家綺臭臉。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



白家綺表示原本非常期待這場聚會，「結果你一進門我就渾身不對勁」，身體非常不舒服，感覺肩膀被掐住，第一時間懷疑沈玉琳身邊是否有些看不到的魔神仔，「我連滾帶爬的爬回我房間，然後打電話給牧師、師母，請為我禱告。」

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▲▼白家綺坦言沈玉琳一進門，她就渾身不對勁。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



後來由於師母認為應該不是靈異事件，白家綺才想起多年前檢查出來的膽結石，「果然一去醫院，急性膽囊炎」，還因此動手術住院10天，她對沈玉琳開玩笑說：「再也不敢邀請你來我家。」

▲▼白家綺最後才發現自己是急性膽囊炎。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



白家綺這場突如其來的病症，恰巧發生在沈玉琳去對方家作客的那天，讓他忍不住感嘆，「說也奇怪，平常妳不發作，偏偏我去的時候她就發作了」，超展開的插曲讓人始料未及。