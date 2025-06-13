首度跟徐玄火辣一夜情！玉澤演暈船「霸氣追妻」《我奪走公爵初夜》收視奪冠

記者吳睿慈／綜合報導

徐玄、玉澤演主演的古裝劇《我奪走了公爵的初夜》，尚未播出前便因「韓國二代偶像夢幻聯動」備受矚目。戲劇近日舉辦發布記者會，玉澤演坦言為了劇裡的裸露戲份，下足苦工做身材管理。徐玄則害羞分享：「潤娥姐姐說玉澤演是個很棒的歐巴，叫我不用擔心！」她在劇裡奪走玉澤演初夜，上演爆笑浪漫奇幻劇。

▲《我奪走公爵初夜》收視奪冠。（圖／friDay影音提供）



《我奪走了公爵的初夜》播出後話題不斷，第1集徐玄穿越至古代開啟奇幻旅程，緊接著第2集上演她與玉澤演共度火熱一夜，男方睡一晚後暈船展開霸氣追妻，不僅收穫觀眾熱烈迴響，也讓本劇登上韓國無線台同時段的收視冠軍。

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《我奪走了公爵的初夜》原作以西洋中世紀為基礎背景，製作團隊為了貼近韓國觀眾的情感，將劇情改編為架空歷史的古裝劇。導演李雄熙表示，此設定能讓「初夜」這主題更具衝擊力與說服力，「若硬搬原設定，反而會讓人出戲、感覺荒謬」。為了打造更具吸引力的視覺效果，團隊也與攝影導演討論出「讓女主角拍得漂亮、男主角拍得帥」的拍攝方向，力求敘事與畫面兼顧。

▲玉澤演跟徐玄在劇中有火辣一夜情。（圖／friDay影音提供）



兩位男、女主角作為K-POP二代團偶像代表，玉澤演在日前的記者會上坦言，正是因為知道女主角是徐玄才決定接演，「她在我印象中是總是拿著書的朋友，這次真的『走進書裡』，讓我覺得非常有趣。」而徐玄本身就是原作粉絲，得知電視劇版改為古代韓國背景後更感興趣，並大讚玉澤演：「他從外型到氣場都很有男主角感。」

徐玄從小就愛看古裝劇，這次既能詮釋喜愛的作品、又能穿上韓服拍戲，讓她興奮不已，還問工作人員「能不能把戲服買下來」。她還表示，雖然過去與玉澤演並不熟，但作為同期出道的偶像，彼此有種「內在的熟悉感」，第一次見面就感到自在，能無所顧忌地討論劇情。「我還特地問潤娥姐，她說玉澤演是個很不錯的歐巴，叫我不用擔心。實際合作後，也真的覺得他是個很有安全感的演員。」

▲玉澤演三度挑戰古裝劇。（圖／friDay影音提供）



玉澤演則是第三次出演古裝劇，這回升級成王族宗親，他直呼「古裝劇真的很有魅力，下一部我想挑戰當王。」在第二集中，他與徐玄發生一夜情後，原本穿著薄衣的他見到徐玄清醒後竟然「嫌棄自己」，離開房間時故意脫衣露出健壯結實肌肉分明且剛毅挺拔的上半身橋段相當吸睛，玉澤演對此也笑說：「為了這個角色，只能努力健身、天天吃雞胸肉、拼命運動！」《我奪走了公爵的初夜》每週三、四晚間於friDay影音獨家更新。