小孟老師／12星座運勢！ 3星座愛情運大噴發
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：順利度過瓶頸
感情：心中過度擔憂
財運：財運多為平坦
幸運色：霧藍色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：合作多加觀察
感情：獲得理想感情
財運：慎防衝動花費
幸運色：海藍色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：體諒同事錯誤
感情：有話多加坦白
財運：財運通順亨通
幸運色：淺紫色
貴人：金牛
小人：雙魚
【土象星座】
工作：不宜濫用職權
感情：檢討自己言行
財運：獲得合理收益
幸運色：暗紅色
貴人：天蠍
小人：天秤
工作：得到大家讚賞
感情：誠意信賴彼此
財運：友誼不要講錢
幸運色：草綠色
貴人：雙子
小人：牡羊
工作：持續運行進度
感情：用心領悟想法
財運：重視財務規劃
幸運色：金箔色
貴人：射手
小人：魔羯
【水象星座】
工作：方案方向改變
感情：真誠獲取愛情
財運：貴人提拔相助
幸運色：桃木色
貴人：獅子
小人：巨蟹
工作：自由自在工作
感情：甜蜜感情升溫
財運：採取穩健決策
幸運色：莓紅色
貴人：處女
小人：獅子
工作：魔鬼出於細節
感情：打動對方芳心
財運：有望轉綠為紅
幸運色：米白色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
【火象星座】
工作：目標設定過高
感情：別多計較細節
財運：偏財運勢提升
幸運色：原木色
貴人：天秤
小人：射手
工作：順利增加客戶
感情：感情進展順利
財運：投資專精項目
幸運色：象牙色
貴人：水瓶
小人：金牛
工作：沉住自己脾氣
感情：承認錯誤挽回
財運：金錢運用得當
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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