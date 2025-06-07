吳姍儒接棒《一字千金》　生病三周上禮拜才找回聲音

記者葉文正／台北報導

播出10年的公視旗艦益智節目《一字千金》，在前任主持曾國城離開後，打造全新視覺風貌，今天迎接新任主持人Sandy吳姍儒加入。吳姍儒分享，平常就會跟經紀人玩成語接龍，自己也很愛看《一字千金》。不過她說在此之前工作太忙，還要顧小孩，感冒3周還不會好，真的非常累。

▲公視《一字千金》十全十美 新任主持人Sandy吳姍儒記者會 。（圖／記者李毓康攝）

吳姍儒說，已經感冒三禮拜，而且換吃過四種抗生素，上禮拜才有聲音，跑去大醫院門診，醫生還把我轉去急診，但因為只有65歲以上的長輩才可以有特效藥，所以也是只有靠自己繼續吃藥慢慢好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Sandy吳姍儒已病三周還沒完全好 。（圖／記者李毓康攝）

至於是否要爸爸弟弟一起來上《一字千金》，她則笑說：「我弟中文程度非常差，有次我在跟我老公鬥嘴，我就說我叮嚀你兩句你就『老大不爽』，我老公說我完全沒有覺得我是老大，我弟聽了則說『他又不爽，他又在不爽什麼？』」而鹿希派口中的老大其實是爸爸吳宗憲。

至於外傳她要接棒主持《11點熱炒店》，她則不爽表示：「熱炒店是假新聞，沒有這件事，為什麼大家都覺得我爸隻手遮天，他已經回覆過了，我時間比較忙，我還有另外的工作在預備，現在真的沒辦法，所以我本來就回絕，在Melody請辭前我就接到電話，但我真的沒空。」