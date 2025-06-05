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10萬網美無辜遭誤認「王義川兒子小三」！　曬對話澄清：誰眼瞎就告

記者顧齊祐／綜合報導

民進黨立委王義川的兒子近日捲入劈腿風波，遭前女友爆料他劈腿一名女網紅，引發網路熱議。然而，事件卻意外牽連到知名網美璃茉，她被部分網友誤認為劈腿對象，導致社群平台湧入大量攻擊性留言，讓她無辜捲入輿論風暴。

▲網美璃茉被部分網友誤認為劈腿對象。（圖／翻攝自Instagram／rimo0305）

▲網美璃茉被部分網友誤認為劈腿對象。（圖／翻攝自Instagram／rimo0305）

事件起因疑似因璃茉在某組照片中標註了一個帳號，而該帳號被指為王義川兒子劈腿對象的身份。網友因此誤以為璃茉是涉事小三，並在她的社群平台留言「這是義川哥的媳婦喔」、「謝謝勇者帶大家來看小三魔王」等內容，讓璃茉不堪其擾。璃茉不久後曬出與王義川兒子前女友的對話紀錄，強調自己與事件毫無關聯，並警告造謠者「誰再眼瞎就會被我告」。

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▲璃茉曬出與王義川兒子前女友的對話紀錄澄清。（圖／翻攝自Instagram／rimo0305）

▲璃茉曬出與王義川兒子前女友的對話紀錄澄清。（圖／翻攝自Instagram／rimo0305）

根據璃茉曝光的對話內容，她向王義川兒子前女友抱怨，表示因爆料導致自己的帳號被攻擊，對方則回應自己未提及璃茉，並建議她公開對話紀錄以澄清誤會。璃茉隨後在Instagram限時動態發文，要求所有惡意私訊的網友道歉，否則將採取法律行動。她無奈表示「整件事與我無關，但我不想用更多解釋澄清，因為我不想再讓這件事有流量」。

▲璃茉無奈表示「不想用更多解釋澄清」。（圖／翻攝自Instagram／rimo0305）

▲璃茉無奈表示「不想用更多解釋澄清」。（圖／翻攝自Instagram／rimo0305）

除此之外，立委王義川也針對兒子劈腿一事，迅速發表聲明，強調其兒子已成年，感情問題需自行負責，他已告誡兒子要妥善處理相關事宜。此外，王義川也澄清自己早在17年前就與前妻離婚，目前雙方仍維持友好關係，並表示針對外界影射其離婚原因的不實指控，將採取法律行動。

▲璃茉無辜捲入劈腿風波。（圖／翻攝自Instagram／rimo0305）

▲璃茉無辜捲入劈腿風波。（圖／翻攝自Instagram／rimo0305）

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王義川璃茉

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