不滿被抹黃！黃連煜嘆「要毀掉一個人很簡單」　反告求償400萬

▲黃連煜捲入#MeToo風暴，獲不起訴處分。（翻攝自黃連煜臉書）

圖文／鏡週刊

客家歌手黃連煜之前捲入#MeToo風暴，士林地檢署偵結，認定乘機性交、強制性交等案，犯罪嫌疑不足，不起訴處分，沈默不等於認罪，當時，黃連煜在沉寂1年4個月後，去年10月12日首度在臉書苦嘆：「時機對了，要毀掉一個人真的很簡單。」黃連煜不滿被抹黃，對當時上訴的黃姓女子提告民事訴訟，求償400萬。

臉書帳號 Gama Vong的黃姓女子曾趁#MeToo風暴正起時，指控遭黃連煜性侵，最後經查案後，確認是誣告，雖然最後還了黃連煜清白，卻對他的演藝工作造成極大的影響，許多原訂的商演到最後都被迫取消，據了解至少十場以上，損失達百萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

且影響的不僅止於他，包含他所屬的新寶島康樂隊亦是，於公於私都受到極大影響，因此，他向女方提出求償，對此，本刊求證黃連煜，他與經紀人老婆秀秀都不回應。

隨著黃連煜不起訴全案偵結，誣告黃連煜的黃女依舊活躍於客家圈，近期還與一朱姓醫生起爭執，雙方在社群網站互相攻防，成了該案的另一個插曲。



更多鏡週刊報導

捲metoo風波遭廣播金鐘獎除名 黃連煜經紀人：沒報名何來除名？

遭控性侵女子 黃連煜發三點聲明自清

黃子佼、黃連煜陷metoo風波 廣播金鐘下封殺令：個人獎項不予入圍