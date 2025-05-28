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獨／廖峻3度中風前「遭女助理勸誘投資」賠鉅款　與前妻鬧財務糾紛

記者黃庠棻／台北報導

72歲資深男星廖峻4月中旬三度中風送醫，一度住進加護病房，隨後爆發3名子女與自稱「主要照顧者」楊小姐的糾紛，雙方正透過律師準備對簿公堂。近日，有匿名知情人士向《ETtoday星光雲》透露，廖峻在病倒前，疑遭信任人士勸誘鉅額投資、財產外流。

▲▼廖峻擁有無數戲劇代表作。（圖／翻攝自臉書）

▲廖峻日前三度中風，一度住進加護病房。（圖／翻攝自臉書）

一位熟悉廖峻長年生活狀況的知情人士近日低調向《ETtoday星光雲》透露「這7年廖峻身邊的某些人，仗著『照顧者』或『助理』的名義，早已伸手進他的財務核心。」知情人表示，廖峻因為過度信任某人投資一公司，而該公司後來被質疑為資金盤，已有多位投資者受害。

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▲廖錦德曝廖峻中風當時情形。（圖／翻攝自臉書／廖峻/ 錦德）

▲廖峻遭爆疑被信任人士勸誘鉅額投資、財產外流。（圖／翻攝自臉書）

據悉，當時牽線者正是自稱廖峻「主要照顧者」的楊小姐，他因此損失大筆金錢，導致和前妻鬧財務糾紛，目前他投資資金流向仍不明，知情人更爆料「不只如此，還包括一輛保時捷休旅車、一間位於石門水庫的房產，以及多筆珠寶、金飾與生活開銷，甚至連加油費、點滴藥劑都由廖峻一手負擔。」

該知情人士指出，這些支出最初或許來自自願「但當廖峻財務狀況明顯惡化時，仍有人持續以『鉅額演出』等話術勸誘其維持合作，導致廖峻身體不堪負荷。 」

▲廖峻已打完第一劑莫德納疫苗。（圖／翻攝自Facebook／廖峻/錦德）

▲廖峻遭爆疑被信任人士勸誘鉅額投資、財產外流。（圖／翻攝自臉書）

不僅如此，知情人士透露廖峻與家人關係日漸疏離，與多年照顧者的影響密不可分，說道「這幾年，楊小姐反覆在廖峻和大家面前貶低子女，子女出現說是在蹭熱度，不出現說他們不孝、不照顧，長期挑撥離間，導致廖峻堅決不願與家人同住，甚至年老才與妻子離婚，還誤信自己只能依靠身邊這些『照顧者』。」

知情人表示廖峻在4月17日病倒入院後「有人立刻前往其住所翻找物品，搬走存摺、印章、金融卡、地契與私人黃金。」據了解，家屬目前已報警處理，並委任律師進行調查，逐步凍結相關帳戶、查明資產流向，以防再次遭非法變更。

最後，知情人強調「我們不是要興風作浪，而是希望這些年被壓下來的疑問可以逐一被釐清。廖峻是我們熟識多年的朋友，雖然個性有時固執，但仍是值得尊重的長輩。如今峻爸家人選擇隱忍，應該也是為了維護峻爸名譽，希望真相能夠早日攤在陽光下。」

對此，《ETtoday星光雲》詢問廖峻經紀人，提及廖峻生病前財務是否有出現狀況，對方低調透露「完全不曉得，工作期間內廖峻完全沒提到財務出現狀況，沒聽說過有相關問題，有問題的話他一定沒心情工作，自己也不會詢問廖峻的私人投資」。

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