李銘順自爆中年危機「老婆擔憂提醒」！　李銘忠拍片體力下滑狂吐

記者孟育民／台北報導

公視全新實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》5月8日即將開播！兄弟檔李銘順、李銘忠今（6日）出席媒體茶敘，首集出發前，他倆先測量身體年齡，李銘順是60，李銘忠則49，都超出實際年齡，相加109歲。談到中年危機，李銘忠坦言：「45歲之後連呼吸都會胖，長肌肉慢，鬆弛卻快。」李銘順則說：「我的運動量還是算大，但現在運動都要帶護膝！」

▲▼李銘順、李銘忠出席《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）



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兩人坦承有中年危機，李銘順笑說老婆有提醒他要小心參與節目，「她說我沒有像以前一樣靈活，有覺得體能、身體的變化，在家做運動會發現關節等地方會痛，所以面對、調適很重要，跟身體一起共存」。李銘忠則說體力不如以往，先前跟楊祐寧拍電影《複身犯》時，排練一小時就體力不支，跑去旁邊吐，「我是很好動的人，現在碰到動作戲，發現腳抬不高了。」

▲兩人自爆有中年危機。（圖／記者湯興漢攝）

這也是李銘順和李銘忠兄弟睽違35年的手足之旅，他們從小分開居住，活這麼大，5年前才第一次共同到外地旅遊過一次！李銘忠說：「說真的恐怕沒人信，我們活半個世紀才在2020年第一次出國旅遊，有他的家人和我太太，他只用了10分鐘就說服我一起去義大利羅馬旅行。第一次和老哥旅行，太多第一次了說不完，感覺太棒了。」李銘順回味：「因爲那一次，我們彼此跟家人都覺得下次還要再組織家族旅遊。」