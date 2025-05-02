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《熊孩子》李尚敏驚爆已閃婚！登記完直奔錄影…不辦婚禮原因曝光

▲▼韓星李尚敏驚爆已閃婚！登記完直奔錄影現場　不辦婚禮原因曝光。（圖／鏡週刊提供）

▲李尚敏傳出已低調完成結婚登記，再婚升格人夫。（圖／翻攝NATE）

圖文／鏡週刊

51歲韓星李尚敏（另譯：李常敏）1日驚爆已閃婚！原來前天才傳出再婚喜訊的他，當天就在首爾的某區公所完成結婚登記，正式與圈外女友結為夫妻。

從音樂製作跨足綜藝的李尚敏，出道31年來，除了是《我家的熊孩子》等節目班底，也因為《認識的哥哥》等綜藝節目在台跟播，為台灣觀眾所知。

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不忘背債艱辛 梅開二度不鋪張

據韓國《文化日報》報導指出，李尚敏30日登記結婚後，便直接去錄製SBS的綜藝節目，李尚敏開心地與工作人員及藝人同事們分享新婚喜悅，獲得滿滿祝福。

原本傳出李尚敏將在今年初夏舉辦婚禮，但他已與老婆取得共識，除了考量另一半是圈外人，加上李尚敏曾背負高達韓元69億元（約新台幣1.5億元）的債務，雖已全數還清，但習慣節儉的他，不打算鋪張辦婚禮，老婆也全力支持，小倆口只打算結婚登記，並用小而美的親友聚會，取代盛大的婚禮。

報導也指出，李尚敏最先將再婚的好消息，分享給《我家的熊孩子》、《脫掉鞋子恢單4Men》的班底成員與製作團隊，而李尚敏的結婚相關畫面，也預計在5月11日播出的《我家的熊孩子》揭曉。

親筆信告白愛妻

李尚敏30日在婚訊曝光後，已在社群平台寫下親筆信，真誠地說道：「我的生命中出現一位十分深愛的人，我想和她共築第二人生！」並解釋，「因為等很久才等來這位珍貴的人，我很小心翼翼，就連周邊的人，都不太敢分享。」並感謝來自四面八方的祝福。

李尚敏繼2004年與演員前妻李惠英結婚，隔年離婚後，相隔20年再度踏入婚姻，不僅演藝好友相繼留言道賀，就連與他同屬混聲團體Roo'ra的蔡麗娜、同期出道的Baby V.O.X金琦芝，都紛紛與他道恭喜，展現李尚敏的好人緣。

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