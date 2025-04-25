記者蔡琛儀／台北報導

曾經入圍金曲歌后的歌手江念庭，先前受邀拍攝公益微電影《農村CEO》，獻出大螢幕處女秀，飾演片中男主角母親，是一位有著刻苦、內斂又堅毅的農村婦女角色。江念庭無懼辛苦，頂著正中午烈日曝曬，和劇中演員及辛苦的工作人員在嘉義的鳳梨田中拍攝。江念庭一邊忙著得背熟要講的台詞，一邊又要記住走位表情，還要一邊忍著已被列日曬到全身紅腫過敏發炎的皮膚。

▲江念庭挑戰出演農婦。（圖／ 尚時代文創娛樂提供）

這也是江念庭給自己65歲的生日禮物，就是自我挑戰接演了微電影中母親的角色，即使跟當歌手時，能打扮得美美的唱著歌是完全的截然不同的體驗，20日剛過65歲生日的江念庭，除了領敬老卡，也給自己一個生日禮物，為電影演唱主題片尾曲。

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原本當初電影試鏡時，從來沒演過戲的江念庭非常沒自信，因為從來沒演過戲的江念庭笑稱自己的演戲經驗，頂多在自己的MV當中走來走去而已；這次幾乎全程講台語，雖然看的是國語劇本，但要一句一句的理解後再直接翻成台語，而且要很生活化的講出來，著實是一件極大的挑戰。

▲江念庭為微電影獻唱歌曲〈厝鳥仔崽〉。（圖／ 尚時代文創娛樂提供）

江念庭苦笑說，畢竟唱台語歌可以一句一句慢慢來，但是演戲可是會一直咬到舌頭的。導演第一次見到江念庭的時候便誇她「好有氣質」，非常符合他心中飾演媽媽的這個角色，讓江念庭有了很大的自信，也在導演的耐心教導下把每句台詞都唸得很到位。

製作人董子穆以江念庭在電影裡母親的角色為出發，為她量身打造了一首台語歌曲〈厝鳥仔崽〉，鼓勵孩子勇敢懷揣夢想、別怕出身低，只要有勇氣、勇敢出去闖，就能看見寬廣不同的世界；下週就是母親節，江念庭也想藉由這首歌鼓勵自己的獨生女兒，及所有出外打拼的遊子們，透過一位母親溫暖的歌聲，當作是給他們一個最大支持的力量。