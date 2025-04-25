ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

江念庭未婚生女消失歌壇N年　近況曝光成「最美農婦」！　

記者蔡琛儀／台北報導

曾經入圍金曲歌后的歌手江念庭，先前受邀拍攝公益微電影《農村CEO》，獻出大螢幕處女秀，飾演片中男主角母親，是一位有著刻苦、內斂又堅毅的農村婦女角色。江念庭無懼辛苦，頂著正中午烈日曝曬，和劇中演員及辛苦的工作人員在嘉義的鳳梨田中拍攝。江念庭一邊忙著得背熟要講的台詞，一邊又要記住走位表情，還要一邊忍著已被列日曬到全身紅腫過敏發炎的皮膚。

▲▼江念庭〈厝鳥仔崽〉。（圖／ 尚時代文創娛樂提供）

▲江念庭挑戰出演農婦。（圖／ 尚時代文創娛樂提供）

這也是江念庭給自己65歲的生日禮物，就是自我挑戰接演了微電影中母親的角色，即使跟當歌手時，能打扮得美美的唱著歌是完全的截然不同的體驗，20日剛過65歲生日的江念庭，除了領敬老卡，也給自己一個生日禮物，為電影演唱主題片尾曲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本當初電影試鏡時，從來沒演過戲的江念庭非常沒自信，因為從來沒演過戲的江念庭笑稱自己的演戲經驗，頂多在自己的MV當中走來走去而已；這次幾乎全程講台語，雖然看的是國語劇本，但要一句一句的理解後再直接翻成台語，而且要很生活化的講出來，著實是一件極大的挑戰。

▲▼江念庭〈厝鳥仔崽〉。（圖／ 尚時代文創娛樂提供）

▲江念庭為微電影獻唱歌曲〈厝鳥仔崽〉。（圖／ 尚時代文創娛樂提供）

江念庭苦笑說，畢竟唱台語歌可以一句一句慢慢來，但是演戲可是會一直咬到舌頭的。導演第一次見到江念庭的時候便誇她「好有氣質」，非常符合他心中飾演媽媽的這個角色，讓江念庭有了很大的自信，也在導演的耐心教導下把每句台詞都唸得很到位。

製作人董子穆以江念庭在電影裡母親的角色為出發，為她量身打造了一首台語歌曲〈厝鳥仔崽〉，鼓勵孩子勇敢懷揣夢想、別怕出身低，只要有勇氣、勇敢出去闖，就能看見寬廣不同的世界；下週就是母親節，江念庭也想藉由這首歌鼓勵自己的獨生女兒，及所有出外打拼的遊子們，透過一位母親溫暖的歌聲，當作是給他們一個最大支持的力量。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

懵鍾CP復活！宋智孝突喊他「老公」　金鍾國傻眼：我也覺得很奇怪XD

推薦閱讀

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」！海邊脫了…一轉身整片肉色被看光

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」！海邊脫了…一轉身整片肉色被看光

人氣漫畫家「公開前任後宮照」！織織分手2年全說了 網驚：都有一腿嗎

人氣漫畫家「公開前任後宮照」！織織分手2年全說了 網驚：都有一腿嗎

康康國中兒讀康橋「年繳60萬學費」！　見毒駕撞7學生吐家長心聲

康康國中兒讀康橋「年繳60萬學費」！　見毒駕撞7學生吐家長心聲

知情人曝「黃曉明遭葉珂設局」內幕！　證實孩子生了：他選擇原諒

知情人曝「黃曉明遭葉珂設局」內幕！　證實孩子生了：他選擇原諒

Joeman零偽裝「現身戶政事務所被拍」！　本人急上火線曝真相

Joeman零偽裝「現身戶政事務所被拍」！　本人急上火線曝真相

天才童星「初步死因」曝光　官方文件證實：蘇菲奈威德離世時已懷孕

天才童星「初步死因」曝光　官方文件證實：蘇菲奈威德離世時已懷孕

《苦盡》14歲童星沒經紀公司⋯　IU一手包辦妝髮「親自挑禮服」給她

《苦盡》14歲童星沒經紀公司⋯　IU一手包辦妝髮「親自挑禮服」給她

張菲媳遭酸太嬌了！　買外帶被兇喊不來吃了…翁馨儀挨批沒同理心

張菲媳遭酸太嬌了！　買外帶被兇喊不來吃了…翁馨儀挨批沒同理心

Apple當媽1年「超狂身材曝光」　泳池解放低胸全被拍

Apple當媽1年「超狂身材曝光」　泳池解放低胸全被拍

曹佑寧生日「公開王淨愛的禮物」曬甜密合照！　情侶超閃愛稱曝光

曹佑寧生日「公開王淨愛的禮物」曬甜密合照！　情侶超閃愛稱曝光

勾惡被爆性騷！限動發聲：愛小孩不可能讓女生墮胎　網軍側翼抹黑

勾惡被爆性騷！限動發聲：愛小孩不可能讓女生墮胎　網軍側翼抹黑

任達華21歲獨女「繼承30房產」仍自律！名校跳級讀大三…學生生活曝

任達華21歲獨女「繼承30房產」仍自律！名校跳級讀大三…學生生活曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」！海邊脫了…一轉身整片肉色被看光

人氣漫畫家「公開前任後宮照」！織織分手2年全說了 網驚：都有一腿嗎

康康國中兒讀康橋「年繳60萬學費」！　見毒駕撞7學生吐家長心聲

知情人曝「黃曉明遭葉珂設局」內幕！　證實孩子生了：他選擇原諒

Joeman零偽裝「現身戶政事務所被拍」！　本人急上火線曝真相

天才童星「初步死因」曝光　官方文件證實：蘇菲奈威德離世時已懷孕

《苦盡》14歲童星沒經紀公司⋯　IU一手包辦妝髮「親自挑禮服」給她

張菲媳遭酸太嬌了！　買外帶被兇喊不來吃了…翁馨儀挨批沒同理心

Apple當媽1年「超狂身材曝光」　泳池解放低胸全被拍

曹佑寧生日「公開王淨愛的禮物」曬甜密合照！　情侶超閃愛稱曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

江念庭

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Wendy斷開SM「新歸宿曝光」：協助Red Velvet活動　少時徐玄恢復自由
  2. 松隆子「為什麼大家想找伴」：單身哪裡有問題！《慢行列車》戳破孤單面向
  3. 獨家／恭喜崔佩儀愛兒　貝克宇考上柏克利音樂製作研究所　
  4. 深田恭子交新男友！分手百億社長1年…「小王導演被扶正」待她如公主
  5. 妻月收300包裹！　他砸千萬買50坪地下室「改裝更衣間」根本專櫃
  6. 前人氣偶像戒毒復出！　南太鉉染毒又酒駕5月回歸：擔心觀眾不便⋯
  7. 樂天女孩Mika上演「空中一字馬」 曾代表國家征戰美國奪牌
  8. 玉女歌手未婚生女消失歌壇N年　近況曝光成「最美農婦」！　
  9. 2026再度參選？　于美人點出關鍵　回應呂秋遠私生子傳聞
  10. 任達華21歲獨女「繼承30房產」仍自律！名校跳級讀大三…學生生活曝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366