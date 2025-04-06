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小春驚喜現身台中！　《器子》在歌劇院取景…導演讚：適合拍片

記者黃庠棻／台北報導

犯罪動作電影《器子》由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》的監製梁宏志擔任製片人，再度和導演簡學彬合作，列夫特團隊編劇，並由張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、尹昭德、「頑童」小春等實力派演員共同演出。

▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

電影籌備五年，拍攝遇疫情兩度中斷，但順利在風和日麗的台中拍攝最終殺青戲，頗有撥雲見日陽光普照的意味，電影即將於4月11日上映，更被視為2025年演出陣容最強大的台灣電影，備受矚目。台中市政府特別提前在連假包場支持優質台片，讓市民提前觀賞在台中拍攝的作品，導演簡學彬特別帶著主演的小春及潘君侖到場與觀眾交流。

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▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

《器子》拍攝之初多次受疫情影響進度，但未因疫情打退堂鼓，反而激勵團隊的毅力決心越挫越勇，遇到難得的好劇本與優秀的演員組合，全片沒有一個角色更換演員演出，終於順利拍攝完成，最後殺青戲更在台中完成，導演簡學彬感性地說「感覺很不真實，非常享受拍攝期間，與演員及團隊共同創作的熱情。」

▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

在台中市取景的《器子》，拍進當地景點，包含柳川水岸景觀步道、夏綠地公園、台中歌劇院周邊街道、潭子旱溪西路及知名燒肉店內拍攝，無論劇情的陽光或是陰暗面，都完整呼應了電影情結，讓畫面更為出色。導演簡學彬表示台中天氣穩定且街景好看，非常適合電影拍攝。

▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

小春和潘君侖在《器子》中扮演幫助昔日棒球隊教練張孝全復仇的球隊成員，兩人都無懼惡勢力的侵擾，力挺張孝全的復仇計畫。現場觀眾直呼電影好看，翻轉劇情超乎預期，讚美台片也能拍出國際格局。小春表示知道台中很有多美食，可惜這次自己的戲份沒能在台中拍攝，潘君侖也覺得台中天氣一向非常好，有機會都想安排到台中多玩幾天。

▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

導演簡學彬特別感謝台中市影視發展基金會的協拍服務，最後幾場殺青戲都拍得非常順利，讓幾經停拍波折的劇組有種苦盡甘來之感，也很開心來看包場的觀眾喜歡這部作品。

▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

《器子》故事描述張孝全飾演的張其茂，身為少年棒球教練，女兒在三個月大時疑似被販嬰集團偷走，妻子過度自責後自戕，他為追查真相反被誣陷入獄。含冤出獄後，他查出兇手竟是活摘器官集團，女兒當年被鎖定成非法取走心臟的「器子」。滿腹悲憤的他，決心展開以暴制暴的復仇行動。

▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

本片由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春主演，加上「五堅情」陳零九、賴晏駒、邱鋒澤，「頑童MJ116」大淵，以及黃健瑋、尹昭德、游安順、于子育、李杏、陳妤、林映唯、林鶴軒（大鶴）、謝承均、程雅晨、潘君侖、黃禮豐、游書庭、吳承洋、吳翔震、王中皇等演員助陣，堪稱2025卡司最壯大亮眼的台灣電影。

▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

▲小春、潘君侖到台中參與《器子》活動。（圖／華映娛樂提供）

《器子》由華映娛樂股份有限公司、文化內容策進院、中環國際、星泰國際、大慕可可、艾迪昇傳播、轅年視覺創意、三皇生物科技、有戲娛樂、台灣大哥大My Video、鏡文學、凡宇興業共同投資出品。華映娛樂製作發行，定檔4月11日全台上映。

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