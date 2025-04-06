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《不良笑花》17年後合體！潘瑋柏激瘦7kg開唱　楊丞琳、陳妍希捧場

記者張筱涵／綜合報導

潘瑋柏、楊丞琳與陳妍希2008年曾合作偶像劇《不良笑花》，17年後，三人感情仍然要好，近日迎來潘瑋柏演唱會，她們特別前往現場支持，並曬出3人合照，引發戲迷滿滿回憶殺。

▲▼潘瑋柏,楊丞琳,陳妍希,不良笑花。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲▼潘瑋柏、楊丞琳和陳妍希17年前合演《不良笑花》。（圖／翻攝自微博／陳妍希、網路）

▲▼不良笑花。（圖／翻攝自網路）

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陳妍希5日在微博分享合照並發文寫下：「好瘦、好嗨，跳了整場都餓了，good show，中場笑歪我～」，不僅稱讚好友演出精彩，還笑虧自己餓壞了。楊丞琳也誇讚潘瑋柏：「Good job man，明天繼續蹦迪，嗨翻北京！」而潘瑋柏則搞笑地連續轉發陳妍希和楊丞琳的貼文回應：「謝謝妳來！我好瘦！哈哈」，顯示他對備戰演唱會成功激瘦7公斤的成果頗為滿意。

▲▼潘瑋柏,楊丞琳,陳妍希,不良笑花。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲▼楊丞琳和陳妍希去看潘瑋柏演唱會。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲▼潘瑋柏,楊丞琳,陳妍希,不良笑花。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

3人再次同框，立刻勾起粉絲對《不良笑花》的美好記憶。當年劇中潘瑋柏與楊丞琳飾演主角，陳妍希則出演女二，拍戲期間建立的好交情，也讓他們多年來持續保持聯繫，這次同場現身更讓粉絲直呼感動。不少網友湧入留言區表示：「這組合回憶滿滿」、「就差一位藤岡靛了」、「垃圾車有幾個燈，經典重現」、「三人合體，友誼長存」，熱烈討論這場跨越時光的演唱會同框，證明《不良笑花》不僅是青春記憶，更是一段歷久彌新的友情見證。

▲▼潘瑋柏,楊丞琳,陳妍希,不良笑花。（圖／翻攝自微博／潘瑋柏）

▲潘瑋柏回應。（圖／翻攝自微博／潘瑋柏）

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潘瑋柏, 楊丞琳, 陳妍希, 不良笑花

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