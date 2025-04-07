唐綺陽運勢／天蠍「感情恐有競爭者」獅子易爭吵！水瓶用腦過度

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報4/7-4/13】

星象影響：水星順行、金星順行、火星最後衝刺

週一水星順行，經過逆行的檢視，順行適合更換新的做法，著手修正問題。週日金星順行，對愛情、金錢觀有所反思，放下糾葛與損失，準備重新出發。火星最後衝刺，情緒化狀況達高峰，要理性看待事物。注意防範刀火燙傷及用火用電安全。

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▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響：

雙子：遇想法迥異的對象需做調整；感情別受流言影響要堅定

獅子：捍衛權益的過程混亂需做好準備；感情易因小事而爭吵

天秤：面對攻擊或反對聲浪需再忍忍；感情溝通陷瓶頸不勉強

天蠍：受糾纏的感覺需妥善處理；感情恐有競爭者請相信直覺

牡羊：目標若太長遠先顧及眼下就好；感情雙方有共識才穩定

處女：行事按部就班但所獲支援有限；感情需留意雙方價值觀

射手：工作忙碌責任重導致加班不斷；感情恐因忙碌降低熱情

水瓶：注意睡眠、用腦過度需多休息；感情想太多易疑神疑鬼

金牛：工作宜默默努力靜候佳機；感情亦先好好忍耐等待轉機

巨蟹：凡事需適度放手不要硬撐；感情留心觀察別做無謂努力

魔羯：進度雖緩慢但仍有進展；感情溝通上易有雞同鴨講情況

雙魚：新機會到來充滿活力與希望；感情可與對象多參加活動