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被山豬吊扯斷前腿！流浪貓變身「鐵雄店長」成為車站超人氣喵喵

娛樂中心／綜合報導

長期營救受傷生病流浪貓狗的「台灣動物緊急救援小組」，日前在高雄杉林的深山中，營救一隻前腿遭「山豬吊」扯斷的流浪貓，經過醫療團隊長時間的救治，終於逃出鬼門關，順利恢復健康，但可憐的貓貓卻永遠少了一條腿。

▲▼被山豬吊扯斷前腿！流浪貓變身「鐵雄店長」。（圖／臺灣動物緊急救援推廣協會提供）

▲▼被山豬吊扯斷前腿，流浪貓變身「鐵雄店長」。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

▲▼被山豬吊扯斷前腿！流浪貓變身「鐵雄店長」。（圖／臺灣動物緊急救援推廣協會提供）

這隻幸運的貓貓透過「台灣動物緊急救援小組」找到了新歸宿，認養牠的是位在台中新烏日車站的愛心店家「TR鐵道故事館」品牌執行總監何宜芝，把牠取名「鐵雄」，還當上了「貓店長」，成為現在車站人氣最高的貓咪！許多粉絲特別慕名前來一探他的英姿！

▲▼被山豬吊扯斷前腿！流浪貓變身「鐵雄店長」。（圖／臺灣動物緊急救援推廣協會提供）

▲▼何宜芝將牠取名為「鐵雄」，並成為貓店長！（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

▲▼被山豬吊扯斷前腿！流浪貓變身「鐵雄店長」。（圖／臺灣動物緊急救援推廣協會提供）

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，組織救回的每一隻貓狗都接受完善的醫療照護，從救援、醫療、安置整個過程都有完整紀錄。他無奈表示，長期以來都有有心人士惡意指控救援回來的貓狗沒有後續，甚至根本沒有醫療，這種抹黑完全抹煞台灣動物緊急救援小組的用心與努力，網站上都有完整的紀錄。

▲▼被山豬吊扯斷前腿！流浪貓變身「鐵雄店長」。（圖／臺灣動物緊急救援推廣協會提供）

▲▼「鐵雄」的人氣相當高，常有「粉絲」特地來看牠！（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

▲▼被山豬吊扯斷前腿！流浪貓變身「鐵雄店長」。（圖／臺灣動物緊急救援推廣協會提供）

非營利公益組織「台灣動物緊急救援小組」30年來在台灣各地營救傷病流浪貓狗，給予醫療安置並幫助牠們尋找歸宿；像「鐵雄」這樣從死神手中救回並找到新家的案例不在少數，大家可以上「台灣動物緊急救援小組」官網查閱救回貓狗的後續追蹤報導。

▲▼被山豬吊扯斷前腿！流浪貓變身「鐵雄店長」。（圖／臺灣動物緊急救援推廣協會提供）

▲台灣動物緊急救援小組執行長倪京台。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

收編「鐵雄」的文創品牌「TR鐵道故事館」是一個以台灣製造、鐵道文化創意為定位，創作台灣各地文化特色商品為主題的本土品牌，用在地文創設計，將台灣各地特色融合於紀念品中，讓旅行者同時體驗台灣風情與鐵道文化的驚豔感受。

▲▼被山豬吊扯斷前腿！流浪貓變身「鐵雄店長」。（圖／臺灣動物緊急救援推廣協會提供）

▲收編「鐵雄」的文創品牌「TR鐵道故事館」。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

「TR鐵道故事館」品牌執行總監何宜芝說，身為台灣鐵道旅行的第一品牌，近年來持續投入公益，並善盡社會責任。希望透過「鐵雄」的故事，讓民眾了解山豬吊、捕獸夾這類「無差別獵具」的可怕，也期盼喜歡鐵道旅行的每一位旅客，都能有一顆包容不同生命的心，共創台灣成為一個人與萬物共生共融的美好土地。

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台灣動物緊急救援小組, 倪京台, 鐵雄, TR鐵道故事館, 何宜芝

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