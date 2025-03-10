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《米奇17號》外星生物「伏蟲是可頌麵包」　奉俊昊親曝靈感來源！

記者黃庠棻／台北報導

曾以《寄生上流》拿下奧斯卡4項大獎的韓國名導奉俊昊，睽違6年推出新片《米奇17號》，找來男神羅伯派汀森、馬克魯法洛、東妮克莉蒂、史蒂芬元等多位巨星聯合主演，在台上映四天累計票房衝破2000萬，榮登本週開片票房冠軍，也一舉超越導演前作，刷新奉俊昊作品在台的開片票房紀錄。

▲奉俊昊新作《米奇17號》上映後獲得好評。（圖／華納兄弟提供）

▲奉俊昊新作《米奇17號》上映後獲得好評。（圖／華納兄弟提供）

電影描述由羅伯派汀森飾演超苦情社畜米奇，被派往外太空星球執行危險任務，沒想到遇上擁有溝通能力的外星生物「伏蟲」，因此改變了他的人生。這隻外型獨特、且會發出可愛叫聲的伏蟲，大銀幕初登場就吸引觀眾目光，更在後段劇情有相當重要的戲份，讓看完電影的觀眾無不被牠圈粉，成為電影最受歡迎的角色！

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▲奉俊昊新作《米奇17號》上映後獲得好評。（圖／華納兄弟提供）

▲奉俊昊新作《米奇17號》上映後獲得好評。（圖／華納兄弟提供）

奉俊昊早在舊作《駭人怪物》、《玉子》就曾以怪物為主題，這次更為了《米奇17號》，找來多次合作的設計師張熙哲，一起打造出全新的怪物設計。導演透露這次可愛又吸睛的外星生物「伏蟲」，靈感來源其實是日常可見的可頌麵包。

▲奉俊昊新作《米奇17號》上映後獲得好評。（圖／華納兄弟提供）

▲奉俊昊分享「伏蟲」的靈感來源。（圖／華納兄弟提供）

奉俊昊表示「你下次吃可頌麵包時，請仔細觀察。它看起來非常適合移動，它有褶皺，可以伸展和收縮，看起來就像要向前移動」。此外，奉俊昊又以美國南部的動物犰狳（ㄑㄧㄡˊ ㄩˊ）為原型，這種動物外層有盔甲，全身還能捲成球體，既能方便移動，看起來也十分可愛，因此成為「伏蟲」動作設計時的重要參考對象。奉俊昊從日常汲取靈感，意外將可頌麵包加上犰狳搭配，打造出受觀眾喜愛的全新怪物角色。

▲奉俊昊新作《米奇17號》上映後獲得好評。（圖／華納兄弟提供）

▲奉俊昊新作《米奇17號》上映後獲得好評。（圖／華納兄弟提供）

隨著《米奇17號》在台熱賣，片商也特別製作了伏蟲吊飾，觀眾持電影票就能參加抽獎，有機會把又醜又萌的伏蟲寶寶帶回家。詳情請洽華納兄弟影業活動頁。《米奇17號》2D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema · Screen X 同步熱映中。

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